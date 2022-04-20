صغار المحكومين في سجن الحوض الجاف يدخلون في إضراب عن الطعام

يأتي الإضراب بعد تجاهل السلطات سلسلة من المطالبات المتعلقة بقانون الطفل. وقد تقدم بها السجناء الصغار وكذلك اهاليهم لتنفيذ قانون الطفل (القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢١).



ويطالب الأطفال بمحاكمتهم وفقا للقانون الجديد الذي سنته السلطات بعد تعرضها لضغوط خارجية على خلفية اعتقال الاطفال لأسباب سياسية. إلا ان القانون ظل حبرا على ورق ولم ير النور.



يذكر ان وتيرة اعتقال الأطفال في البحرين على خلفية سياسية تصاعدت منذ تولي ولي العهد الخليفي سلمان مقاليد رئاسة الوزراء خلفا لعم أبيه المتوفى خليفة الذي وافته المنية أواخر عام 2020.