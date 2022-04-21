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الخميس 21 نيسان 2022 ساعة 07:41

الاحتلال يقتحم الأقصى ويُحاصر المُرابطين في المُصلى القبلي

الاحتلال يقتحم الأقصى ويُحاصر المُرابطين في المُصلى القبلي
وبحسب شهود عيان، فقد حاصرت قوات الاحتلال المرابطين في المُصلى القِبلي بالمسجد الأقصى ومنعتهم من مُغادرة المكان.

وتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى التضييق على المواطنين ومنعهم مِن ممارسة الشعائر الدينية، في انتهاكٍ صارخٍ لحرية العبادة المَكفول بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

بدورها حمّلت حركة “حماس” الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية اعتدائه وعدوانه على المعتكفين والمصلين في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت الحركة في بيان: “نُحمل الاحتلال تداعيات السماح للمستوطنين باقتحام وتدنيس باحات الأقصى، ما يُشكّل استفزازاً لمشاعر الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين كافة”.

وأضافت أن “استمرار الاعتداء على المعتكفين والمصلين، وعلى قُدسية الزمان والمكان، سيرتد على الاحتلال ومستوطنيه”.
مصدر : وكالات
رقم : 990253
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