الاحتلال يعتقل فتاة ويعتدي على والدتها في حي الشيخ جراح

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت نادين السعو (28 عاما) من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.



وأفادت والدة نادين السعو أن قوات الاحتلال اعتدت عليها وعلى ابنتها وعلى الناشط المقدسي محمد أبو الحمص، ورشته بغاز الفلفل، ثم اعتقلت ابنتها، ونقلتها إلى معتقل المسكوبية.



وجاء ذلك خلال إفطار جماعي نظمه أهالي الشيخ جراح عند مدخل عائلة سالم.



وفي السياق اعتدى مستوطنون على مواطنين مقدسيين في إحدى محطات القطار الخفيف بالقدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين اعتدوا على المواطنين ثم رشوهم بغاز الفلفل.



ويعاني أهالي حي الشيخ جراح من هجمة للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تمارس قمعا متواصلا بحق المواطنين والمتضامين معهم، وتغلق مداخل الحي، في حين تسمح للمستوطنين بممارسة استفزازاتهم بحرية.



وتواجه عشرات العائلات في الحي المقدسي خطر الإخلاء والتهجير القسري من منازلها لمصلحة مشاريع استيطانية، حيث يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على الحي.



وبالعموم، يتهدد مدينة القدس المحتلة عدد كبير من المشاريع الاستيطانية التي أقرتها سلطات الاحتلال، فإلى جانب مخططات التهويد في المسجد الأقصى المبارك وأحياء جبل المكبر والشيخ جراح يستعد الاحتلال لتنفيذ ثلاثة مخططات استيطانية خطيرة.