مقتل وإصابة 33 شخصا إثر 'اقتتال عشائري' في سوريا

وبحسب مصادر فإن الضحايا من قريتي العصفورية وأبو ذويل بريف القامشلي، حيث شهد الخلاف استخدام أسلحة رشاشة في ريف القامشلي.



وأضافت، أن "الاقتتال أدى أيضا إلى حرق عشرات المنازل، مع دعوات أهلية لتدخل العشائر العربية لحل المشكلة".