ما حقيقة لقاء علي حاتم سليمان برئيس ائتلاف دولة القانون؟

وقال الركابي في تغريدة إن "المعلومات بشأن وجود علي حاتم سليمان بضيافة المالكي غير صحيحة".



ودعا الركابي إلى "توخي الدقة وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية".



وعاد أمس الأربعاء، رئيس اتحاد المعارضة العراقية امير قبائل الدليم علي حاتم سليمان إلى بغداد.



وقال سليمان في تغريدة له على تويتر، "بعدما عانت الأنبار من مشاريع التطرف والارهاب وتحولت الى مرحلة الهيمنة والديكتاتورية وتكميم الافواه والفساد، نعلنها من بغداد ان هذه الأفعال ستواجه بردة فعل لن يتوقعها اصحاب مشاريع التطبيع والتقسيم ومن سرق حقوق المكون وعلى من يدعي الزعامة ان يفهم هذه هي الفرصة الأخيرة".