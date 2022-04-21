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الخميس 21 نيسان 2022 ساعة 12:51

إثيوبيا... الجوع يقتل نحو ألفي طفل في تيغراي خلال عام

إثيوبيا... الجوع يقتل نحو ألفي طفل في تيغراي خلال عام
ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الدراسة التي اطلعت عليها تشمل حصر أعداد الأطفال الذين تم تسجيل وفاتهم بمؤسسات صحية خلال الفترة من يونيو/ حزيران 2021 حتى الأول من أبريل/ نيسان الجاري.

ولفتت الدراسة إلى أن منطقة غرب تيغراي، الواقعة تحت سيطرة قوات منطقة أمهرة المجاورة، ليست ضمن الدراسة.

وأوضح أطباء مشاركون في الدراسة أنهم يتوقعون أن تكون أرقام الأطفال الذين قتلهم الجوع في المنطقة أكبر من الأرقام التي تم حصرها، مبررين ذلك بأن غالبية الأسر لا تستطيع إحضار أطفالهم إلى المراكز الصحية بسبب عدم قدرتهم على الوصول إليها عبر وسائل النقل التقليدية.

ووصلت قافلة مساعدات دولية إلى منطقة تيغراي الإثيوبية مطلع الشهر الجاري، وذلك بعد إعلان هدنة مشروطة بين القوات الحكومية الإثيوبية والمتمردين في المنطقة.

وكانت هذه أول قافلة مساعدات إنسانية تصل إلى إقليم تيغراي، منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد إعلان الحكومة عن هدنة إنسانية مفتوحة وموافقة جبهة تحرير تيغراي على "وقف الأعمال العدائية" إذا وصلت المساعدات.

وتقول الأمم المتحدة إن المنطقة تشهد ما وصفته بـ "حصار بحكم الأمر الواقع"، جعل سكانها يعانون منذ عدة أشهر من غياب الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والاتصالات والإنترنت والخدمات المصرفية، في وقت دفعت الحرب مئات الآلاف إلى شفا المجاعة، وشردت ما يزيد عن مليوني شخص، وأصبح أكثر من تسعة ملايين آخرين في حاجة إلى مساعدات غذائية، وفق الأمم المتحدة.
مصدر : وكالات
رقم : 990299
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