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الخميس 21 نيسان 2022 ساعة 13:00

أفغانستان.. 5قتلى و65 جريحا حصيلة انفجار داخل مسجد

أفغانستان.. 5قتلى و65 جريحا حصيلة انفجار داخل مسجد
وأكدت مصادر صحفية أن الانفجار هز مسجد سه دكان الواقع في إحدى المناطق الشعبية في رابع أكبر مدن أفغانستان.

ونقلت المصادر عن غوث الدين أنوري، رئيس مستشفى أبو علي سينا بلخي في مزار شريف، تأكيده نقل عدد من الجرحى إليه بعد الانفجار، مضيفا أن الحصيلة لم تتضح بعد.

وأكد مسؤولون صحيون في مزار شريف لـ"طلوع نيوز" أن حصيلة الانفجار الأولية بلغت حتى الآن خمسة قتلى و65 جريحا على الأقل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد قاري عبد الله عابدي، المتحدث باسم شرطة مدينة كندوز شمال شرق أفغانستان، صحة الأنباء عن وقوع انفجار آخر في منطقة سردوره، مع ورود أنباء أولية عن سقوط قتلى وجرحى.

الانفجار ياتي بعد يومين من انفجار كابل والذي استهدف طلاب المدارس في منطقة لاتباع اهل البيت (ع) غربي العاصمة كابل.
مصدر : وكالات
رقم : 990301
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