الرئيس التونسي: من أراد زرع بذور الفتنة أو إعلان حكومة موازية فليلتحق بالمنفى

وأشار سعيد إلى أن "كل من يحاول أن يعتدي على تونس وشعبها ليعلم أن هناك قوات ستتصدى له والخطر يكمن في بعض من حاولوا وفشلوا وسيفشلون من خلال التنظم والاندساس داخل القوات المسلحة والإدارة".



وأضاف: "نمر بظروف صعبة ولكن سنرد التحدي بالتحدي ولن نقبل بالهزيمة والاستشهاد في سبيل عزة تونس"، مشددا على أنه "لا مجال أن نتنازل عن ذرة رملة من تونس وتونس للتونسيين ونحن في جبهة القتال للحفاظ على السيادة التونسية وتونس ستبقى مستقلة وإرادة التونسيين هي الاستقلال ومن يحاول التسلل فهو واهم وسيتكسّر وهمه على جدار سميك إسمه قواتنا الأمنية والعسكرية".