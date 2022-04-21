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الخميس 21 نيسان 2022 ساعة 17:01
لم يحقق هدفه المنشود..

خطيب الأقصى: الاحتلال فشل في مخططاته وعلينا ان نحذر غدره

خطيب الأقصى: الاحتلال فشل في مخططاته وعلينا ان نحذر غدره
وقال صبري خلال تصريحات له على صوت الاقصى "انتهت الأيام الخمسة السوداء وسنبدأ بالاعتكاف بإذن الله، وفي الأيام العشر الأواخر لا يدخل أي زائر غير مسلم للأقصى، ولن يتمنن علينا الاحتلال ".

وتابع الاحتلال غدر بنا الجمعة الماضية، ولا يجرؤ أي يهودي على اقتحام الأقصى دون حراسة وعلينا أن نكون حذرين ومتنبهين ويقظين لغدرهم".

وكان الهلال الاحمر الفلسطيني أعلن في خامس يوم لإقتحامات المسجد الاقصى من تسجيل إصابة نحو 20 فلسطينيًا بينهم إصابات في الرأس والرقبة جراء اعتداءات الاحتلال في المسجد القبلي.

وبينت مصادر "اسرائيلية" أن عدد المقتحمين اليوم الخميس بلغت 762 مستوطنا متطرفاً .
مصدر : وكالات
رقم : 990344
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