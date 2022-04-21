العتبة العلوية تشكل غرفة عمليات في ذكرى استشهاد الإمام علي (ع)

وقال عضو مجلس ادارة العتبة سليم الجصاني: ان "ادارة العتبة شكلت غرفة عمليات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام)، حيث ضمت كافة رؤساء الاقسام بمشاركة الكوادر الفنية فيها"، مبينا ان "الخطة ستتوزع على عدة وهي استقبال الزائرين وتقديم الخدمات المختلفة لهم فضلا عن توزيع وجبات الطعام في الفطور والسحور ومن ثم المغادرة بعد اتمام مراسيم الزيارة تتخللها استراحات".



من جانبه، اكد الناطق باسم قيادة شرطة المحافظة المقدم مقداد الموسوي لوكالة الأنباء العراقية (واع) ان "الخطة الامنية الخاصة بحماية الزائرين في ذكرى الاستشهاد دخلت حيز التنفيذ بعد استكمالها من خلال توزيع المدينة الى عدة مناطق امنية"، مبينا ان "الخطة شاركت فيها كافة القطعات بالمحافظة وستاخذ على عاتقها توفير الحماية اللازمة لكل النشاطات والمراسيم التي ستمارس بالقرب من المرقد الطاهر".



ويتوافد المسلمون في ليلتي العشرين والحادي والعشرين من شهر رمضان من كل عام الى مرقد الإمام علي (عليه السلام) في النجف الأشرف لاحياء ذكرى استشهاده.