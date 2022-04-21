ايران ليست بعيدة عن التوصل إلى اتفاق جيد ودائم في محادثات فيينا

وأعرب وزير الخارجية الإيرانية عن ارتياحه لاستمرار التعاون الإيراني السوري على مختلف المستويات والجهود الخاصة التي يبذلها البلدان لتطوير العلاقات، معلناً انعقاد اللجنة العليا المشتركة بهدف تسريع العلاقات الاقتصادية، خاصة في القطاع الخاص.



وفي معرض إعلانه التنديد الشديد بتدنيس النظام الصهيوني للمسجد الأقصى المبارك قال أميرعبداللهيان: "نحن نشهد جرائم الصهاينة في المسجد الأقصى كل يوم".

كما أعرب عن أمله في أن يتم إرسال رسائل قوية عشية يوم القدس العالمي من قبل حكومات وبرلمانات العالم الإسلامي وشعوب الدول الإسلامية في الدفاع عن فلسطين والقدس الشريفين وفي إدانة العدوان الصهيوني.



وفي جانب آخر من وحول عملية المحادثات النووية، أشار وزير الخارجية الإيرانية إلى أن "تبادل الرسائل بيننا وبين الأميركيين يجري من خلال الاتحاد الأوروبي، وفي هذا الصدد أكدنا مرارا أن جمهورية إيران الإسلامية لا تولي اهتماما للأطماع كما لا تنوي التراجع عن خطوطها الحمراء.



وأضاف أن: "المسار الدبلوماسي يعمل بشكل جيد، ولسنا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق جيد ودائم".



كما أعرب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد عن ارتياحه للعلاقات الثنائية المتنامية وأعلن استعداد دمشق التئام اللجنة العليا المشتركة في أقرب وقت ممكن لتطوير التعاون.



كما أدان وزير الخارجية السوري بشدة جرائم الصهاينة وتدنيس المسجد الأقصى، وأشاد بالدور المبدئي والموقف المبدئي لقيادة وحكومة وشعب إيران في دعم المقاومة الفلسطينية.



وأضاف فيصل المقداد: لقد أحدثت مبادرة الإمام الخميني (ره) ليوم القدس حدثا عالميا، يعتز به كل إنسان شريف وكريم.



وفي الختام، نقل وزير الخارجية السوري تحيات وتهاني الرئيس السوري بمناسبة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك إلى قائد الثورة الإسلامية في إيران ورئيس الجمهورية والشعب الإيراني العزيز.