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الخميس 21 نيسان 2022 ساعة 20:12

السعودية.. واستمرار السلطات بالتهجير القسري لأهالي مدينة جدة

السعودية.. واستمرار السلطات بالتهجير القسري لأهالي مدينة جدة
وفي هذا الصدد قالت مصادر ميدانية أن ماتبقى من الأهالي الذين لم يحن بعدموعد تهجيرهم من مناولهم أنه يعيشون حالة من القلق والخوف وذلك لعدم اشعارهم منقبل السلطات السعودية بموعد الاخلاء وعدم ابلاغهم عن مقدار التعويض مقابل خسائرهم.

وبحسب المصادر فقد قامت السلطات السعودية بإجلاء مئات الآلاف من السكان عن منازلهم بين أواخر 2021 ومطلع 2022، ضمن خطةٍ أوسع لتطوير جدة وفقاً للحكومة.

وقال بعض الاهالي لمصادر ميدانية بأنهم قد اضطروا إلى وضع أثاثهم في العراء، محتمين أسفل الجسور وفقاً لشهود عيان، فيما قال أحد السكان إن بعض الأسر اضطرت إلى النوم داخل السيارات.

وقامت بعض المنظمات الحقوقية باستطلاع آراء سكان مدينة جدة الذين تعرضوا للإجلاء أو خسروا منازلهم نتيجة الهدم، ورغم أن السلطات تزعم أنها أخطرت الجميع مسبقاً، فإن المشاركين في الاستطلاع رسموا صورةً مخالفة لمزاعم السلطات.

إذ تلقَّى 60% من المشاركين إنذاراً مسبقاً، لكن العديد منهم قالوا إن الوقت الفاصل بين الإخطار والهدم الفعلي كان قصيراً للغاية.

في حين لم يحصل 37% على أي إخطارٍ مطلقاً، بحسب استطلاع “القسط”. بينما أجبر آخرون على الخروج من منازلهم بعد قطع الخدمات عنهم، مما جعل الأوضاع غير صالحةٍ للحياة.

كما زعم نحو 63% من المشاركين أنهم لم يحصلوا على معلومات واضحة حول عمليات المطالبة بالتعويضات مقابل الهدم.

وأشار الاستطلاع كذلك إلى أن 71% على الأقل، من المشاركين لم يجرِ إخطارهم بوجود تعويضات من الأساس.

وقد دعت تلك المنظمات السلطات السعودية إلى “احترام حقوق المواطنين في مسكنٍ لائق، وفتح تحقيقٍ عاجل وشفاف في عمليات الإخلاء الجماعية التي حدثت”.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يرأسه ولي العهد محمد بن سلمان، عن خططه لبناء “وسط جدة”، وهو مشروع يهدف إلى إنشاء “وجهةٍ عالمية مُطلَّة على البحر الأحمر” في شمال المدينة.

من ناحيته قال أحد السكان لمصادر صحفية: “نحن لسنا ضد التطوير، فالناس هنا يريدون أن تصبح السعودية أفضل مكانٍ في العالم. نحن ندعم هذه المشروعات، لكن لا يمكنك أن تطرد الناس من أماكنهم بهذه الطريقة”.

فمصادرة الأراضي والتهجير القسري ممارسات قديمة ومستمرة لدى السلطات السعودية، بما في ذلك استحواذها غير القانوني على الأراضي والعقارات الواقعة في مناطق تستهدف السلطات تطويرها، وكان المثال الأبرز عليها في السنوات القليلة الماضية هو التهجير الوحشي للآلاف من أبناء قبيلة الحويطات، في عام 2020، قرب البحر الأحمر للمضي بمشروع مدينة نيوم.

ومن الجدير بالذكر هنا أنّ السعودية لم تنضم بعد للمعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تلزم أعضاءها باحترام الحق في المسكن اللائق.
رقم : 990377
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