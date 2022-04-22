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الجمعة 22 نيسان 2022 ساعة 07:54

إيران تهدف توليد 10 آلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة

إيران تهدف توليد 10 آلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة
وقال كماني مساء الخميس خلال اجتماع لدراسة بناء محطات الطاقة الشمسية في محافظة همدان (غرب): أن تطوير محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يعد أولوية للحكومة تتم متابعتها بقوة في ضوء الاجواء المناخية المناسبة في البلاد.

وأضاف: تم هذا العام، وبدعم من مجلس الشورى الإسلامي، الموافقة على توليد 4 آلاف ميغاواط من محطات الطاقة الشمسية، وتم رصد الميزانية اللازمة لإنشاء البنية التحتية المطلوبة في موازنة العام الجاري.

وقال مساعد وزير الطاقة: إن الخطة المستهدفة للسنوات الأربع المقبلة، تسعى بالإضافة إلى تطوير محطات الطاقة الشمسية، توليد 3 آلاف ميغاواط من المحطات العاملة بطاقة الرياح و 3 آلاف ميغاواط من محطات توليد الطاقة الصناعية ذاتية الاكتفاء وإن العمل جار حاليا في هذا الاتجاه.

 
رقم : 990444
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