الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 22 نيسان 2022 ساعة 10:05

عمران خان يطالب بانتخابات مبكرة ويلوح بالزحف نحو العاصمة

عمران خان يطالب بانتخابات مبكرة ويلوح بالزحف نحو العاصمة
وفي كلمة أمام حشد من حزب حركة إنصاف في لاهور، انتقد خان الحكومة الائتلافية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف وأولئك الذين وصلوا إلى السلطة. في إشارة غير مباشرة للمؤسسة العسكرية، وقال خان: "على من ارتكب هذا الخطأ المتمثل في الإطاحة بحكومتي تصحيحه بإجراء انتخابات جديدة دون أي تأخير".

وتوجه إلى الشعب الباكستاني داعيا إياه إلى انتظار دعوته لـ"الزحف إلى إسلام آباد"، إذا تأخرت الاستجابة لطلبه بانتخابات مبكرة، مشيرا إلى أن "حملتنا ستكثف... لا أريد أي شيء آخر سوى انتخابات مبكرة".

وطلب خان من الناس التعهد بأنهم سيواصلون نضالهم السلمي من أجل "ديمقراطية حقيقية واستقلال" في باكستان حتى الإعلان عن انتخابات جديدة، مضيفا: "سأقدم لكم اليوم مسار عمل مستقبلي لن نقبل فيه العبودية وهذه الحكومة المستوردة. لن أقبل حكومة اللصوص والعبيد هذه".
مصدر : وكالات
رقم : 990451
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة الإسلامية يعزي برحيل آية الله سيد مهدي بجنوردي
قائد الثورة الإسلامية يعزي برحيل آية الله سيد مهدي بجنوردي
فدوي: مؤشرات عزلة أميركا وانهيار الصهاينة باتت مشهودة اليوم
فدوي: مؤشرات عزلة أميركا وانهيار الصهاينة باتت مشهودة اليوم
22 نيسان 2022
جيش الاحتلال يقتحم الاقصى لليوم السادس ويعتدي على المصلين
جيش الاحتلال يقتحم الاقصى لليوم السادس ويعتدي على المصلين
22 نيسان 2022
صفوي: أي قوة لا يمكنها مواجهة إيران
صفوي: أي قوة لا يمكنها مواجهة إيران
22 نيسان 2022
وهم «السعودية العظمى»: ابن سلمان لم يَمُت... ولم ينجُ
وهم «السعودية العظمى»: ابن سلمان لم يَمُت... ولم ينجُ
22 نيسان 2022
تراجع الإمارات عن المشاركة في عرض جوي يوم النكبة .. الازدواجية لن تنقذ أبو ظبي
تراجع الإمارات عن المشاركة في عرض جوي يوم النكبة .. الازدواجية لن تنقذ أبو ظبي
22 نيسان 2022
الأركان الإيرانية: حرس الثورة شوكة في عيون الأعداء
الأركان الإيرانية: حرس الثورة شوكة في عيون الأعداء
21 نيسان 2022
أبابيل 5... نظرة على الملامح المهمة للطائرة الإيرانية المسيرة الجديدة
أبابيل 5... نظرة على الملامح المهمة للطائرة الإيرانية المسيرة الجديدة
21 نيسان 2022
"صواريخ غزة" تدخل في معادلة الصراع مع العدو.. الكرة في ملعب "إسرائيل"
"صواريخ غزة" تدخل في معادلة الصراع مع العدو.. الكرة في ملعب "إسرائيل"
21 نيسان 2022
الأقصى يُغلق أبوابه في وجه المستوطنين حتى نهاية شهر رمضان.. ما الذي تغير؟
الأقصى يُغلق أبوابه في وجه المستوطنين حتى نهاية شهر رمضان.. ما الذي تغير؟
21 نيسان 2022
الكشف عن مدرعة حديثة محلية الصنع.. هل يدخل التصنيع العسكري في اليمن مرحلة جديدة ؟
الكشف عن مدرعة حديثة محلية الصنع.. هل يدخل التصنيع العسكري في اليمن مرحلة جديدة ؟
21 نيسان 2022
قائد الجيش الايراني: نتصدى للتهديدات باقتدار
قائد الجيش الايراني: نتصدى للتهديدات باقتدار
20 نيسان 2022
النائب مشعان الجبوري يدخل البرلمان العراقي بوثيقة مزورة من سوريا
النائب مشعان الجبوري يدخل البرلمان العراقي بوثيقة مزورة من سوريا
20 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أبابيل 5... نظرة على الملامح المهمة للطائرة الإيرانية المسيرة الجديدة
هل يتم تنفيذ مؤامرة ‘‘من النيل الى الفرات‘‘ ؟
كيف تُصرف الدولارات السعودية في الانتخابات اللبنانية؟
وصول قوات أمريكية إلى جنوب اليمن .. ما هي الأهداف والدلالات والتداعيات لذلك؟