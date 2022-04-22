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الجمعة 22 نيسان 2022 ساعة 10:13

السيد الحكيم يعزي بوفاة آية اللّٰه السيد محمد مهدي الموسوي البجنوردي

السيد الحكيم يعزي بوفاة آية اللّٰه السيد محمد مهدي الموسوي البجنوردي
وحسب مصادر قال السيد الحكيم في بيان:"بمزيد من التسليم لقضاء الله وقدره تلقينا بأسف بالغ نبأ رحيل علم من أعلام الحوزة العلمية المباركة وأحد فقهائها وأساتذتها سماحة آية اللّٰه السيد محمد مهدي الموسوي البجنوردي (قدّس سرّه)، وهو الأبن الأكبر للفقيه آية اللّٰه السيد حسن البجنوردي وحفيد آية اللّٰه العظمى السيد أبو الحسن الأصفهاني {قدّس سرّهما}، بعد عمر مبارك قضاه في الدرس والتدريس والتحقيق والتأليف".

وأضاف "بهذا المصاب الجلل نتقدم إلى الإمام المهدي المنتظر "عجل الله تعالى فرجه الشريف" ومراجع الدين العظام والأمة الإسلامية وأسرة الفقيد وتلامذته و محبيه بأسمى آيات العزاء والمواساة، كما نبتهل إلى العلي القدير أن يشمله بواسع رحمته ويسكنه في عليين مع النبيين و الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".
مصدر : وكالات
رقم : 990454
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