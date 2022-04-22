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الجمعة 22 نيسان 2022 ساعة 11:59

كوريا الجنوبية.. إطلاق صاروخين باليستيين من غواصة

كوريا الجنوبية.. إطلاق صاروخين باليستيين من غواصة
وأطلق الجيش الصاروخين مع فاصل زمني مدته 20 ثانية من غواصة "دوسان آن تشانغ هو" (تزن 3000 طن) في البحر الأصفر يوم الاثنين، وفقا لما ذكرته المصادر.

وحلق الصاروخان لحوالي 400 كيلومترا وأصابا الأهداف البحرية المحددة مسبقا حسب ما ذكرته مصادر صحفية كورية جنوبية.

وجاء الاختبار بعد أن نفذت سيئول بنجاح تجربة إطلاق صواريخ باليستية من غواصة في سبتمبر من العام الماضي، لتصبح بذلك الدولة السابعة في العالم التي تمتلك صواريخ باليستية تُطلق من غواصة محلية الصنع.

وذكرت المصادر أن سوه هون مستشار الأمن الوطني، أشرف على اختبار الإطلاق يوم الاثنين.

وتعمل البحرية على نشر الدفعة الأولى من ثلاث غواصات تزن 3000 طن، بما في ذلك غواصة "دوسان آن تشانغ هو" المقرر نشرها في وقت لاحق من هذا العام.

ومن المعروف أن الغواصات من طراز "آن تشانغ هو" قادرة على حمل ستة صواريخ باليستية من الطراز الذي يطلق من الغواصات.
مصدر : وكالات
رقم : 990460
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