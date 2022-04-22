مقتل 17 شخصاً بهجومين إرهابيين في نيجيريا

ونقلت مصادر صحفية عن مصادر محلية قولها إن “11 شخصاً قتلوا أمس في هجومين منفصلين استهدفا حانة ومدرسة ثانوية في شمال شرق نيجيريا ونفذهما مسلحون تابعون لتنظيم داعش” الارهابي.



وأوضحت المصادر أن نحو عشرين ارهابيا من التنظيم كانوا يرتدون زياً عسكرياً دخلوا منطقة غيدام الواقعة ضمن نطاق ولاية يوبي في شمال شرق نيجيريا وقاموا بذبح تسعة أشخاص داخل حانة بعدما أوثقوا أيديهم لافتة إلى أن بين الضحايا امرأتان وشرطي متقاعد.



وبعد ذلك اقتحم الارهابيون مجمعاً سكنياً لموظفي المدرسة الثانوية المجاورة وقتلوا شخصين ومن ثم أضرموا النيران في المبنى.



وسبق ذلك هجوم آخر وقع الثلاثاء الماضي وأسفر عن مقتل ستة أشخاص في شرق البلاد.