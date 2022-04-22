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الجمعة 22 نيسان 2022 ساعة 12:44

طهران: مستعدون لتقديم الخدمات الطبية للمصابين بالهجمات الإرهابية في أفغانستان

طهران: مستعدون لتقديم الخدمات الطبية للمصابين بالهجمات الإرهابية في أفغانستان
وندد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني بهرام عين اللهي في بيان الهجمات الإرهابية على مسجد سه دوكان بمدينة مزار شريف ومدرسة عبد الرحيم شهيد في كابول، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين، مبديا استعداد وزارة الصحة الإيرانية لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والعلاجية للشعب الأفغاني الصديق والشقيق.

وشهدت أفغانستان يوم أمس الخميس موجة من التفجيرات الإرهابية في عدة مناطق بالبلاد أسفرت عن استشهاد ما يزيد على 45 شخصا وإصابة العشرات.

ففي مدينة مزار شريف استشهد 31 شخصا وأُصيب أكثر من 87 آخرين في تفجير استهدف مسجد سه دو كان، وأعلن داعش مسؤوليته عن التفجير.

وقد استشهد 6 أشخاص على الأقل بينهم طلاب وأصيب 11 آخرون الثلاثاء الماضي في ثلاثة انفجارات هزت ثانوية عبد الرحيم شهيد غربي العاصمة الأفغانية كابل.
رقم : 990469
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