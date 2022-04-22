فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن

وقال ممثلو الادعاء في ضاحية نانتير بباريس، إن مذكرة التوقيف تتعلق بأكثر من 15 مليون يورو من مدفوعات مشبوهة بين تحالف رينو ونيسان الذي كان يترأسه غصن وشركة عمانية هي “سهيل بهوان للسيارات”.



واعتقل غصن، رئيس شركة نيسان، في اليابان في تشرين الثاني 2018 للاشتباه في ارتكابه تجاوزات مالية إلى جانب كبير مساعديه، جريج كيلي. وفي كانون الأول 2019، بينما كان ينتظر غصن محاكمته، قام برحلة جريئة، حيث تم تهريبه من اليابان في حقيبة أجهزة صوتية على متن طائرة خاصة، ووصل لاحقا إلى لبنان.



وفي عدة تصريحات له، قال غصن إنه هرب لأنه لا يعتقد أنه سيحصل على محاكمة عادلة في اليابان، حيث يبلغ معدل الإدانة لدى المدعين حوالي 99 في المائة في القضايا التي تحال إلى المحاكمة.