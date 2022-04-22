استشهاد شاب من جنين متأثرًا بجراحه

وأصيب لبدي -الاثنين الماضي- برصاص الاحتلال في رأسه خلال مواجهات اندلعت في بلدة اليامون.



وأدخل منذ إصابته لغرفة العناية المركزة في مستشفى ابن سينا في جنين، إلى أن أعلن عن استشهاده فجر اليوم.



وعقب الإعلان عن استشهاده تجمع عشرات الشبان من أهالي جنين واليامون أمام مستشفى ابن سينا.



ونقل جثمان الشهيد من المستشفى إلى بلدة اليامون وسط هتافات غاضبة من المواطنين مطالبة بالثأر وتصعيد المقاومة وإسقاط خيار "التسوية" مع الاحتلال.



ووثق التقرير الدوري لانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية خلال مارس 2022 الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، استشهاد (20) مواطناً وإصابة (612) بجراح مختلفة، منهم نساء وأطفال ومسنّون.



كما بلغت عدد اعتداءات إطلاق النار التي نفذها جنود الاحتلال ومستوطنوه 175 اعتداء.



واعتقلت قوات الاحتلال 468 مواطنا فلسطينيا، وبلغ عدد اقتحاماتها في الضفة والقدس 420 اقتحاما.



وتعدّ مناطق نابلس والخليل والقدس، الأكثر تعرضا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع 509 و342 و339 انتهاكًا تواليًا.