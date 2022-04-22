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الجمعة 22 نيسان 2022 ساعة 15:19
محادثة مرتقبة بين بوتين ورئيس المجلس الأوروبي
وقال بيسكوف للصحفيين بهذا الشأن: "بوتين سيجري الآن محادثة هاتفية دولية، وسنبلغكم بالتفاصيل. هو سيكون رئيس المجلس الأوروبي (تشارل) ميشيل".
مصدر :
وكالات
رقم :
990490
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