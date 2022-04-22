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الجمعة 22 نيسان 2022 ساعة 15:34

الكرملين يعلق على وصف اليابان جزر الكوريل بـ‘‘مناطق محتلة روسيا‘‘

الكرملين يعلق على وصف اليابان جزر الكوريل بـ‘‘مناطق محتلة روسيا‘‘
وقال بيسكوف للصحفيين إن "اليابان أصبحت دولة غير صديقة لروسيا ومن الصعب للغاية التحدث عن مواصلة عملية المفاوضات بشأن جزر الكوريل الأربع التي تعد جزء لا يتجزأ من روسيا".

وتابع بيسكوف قائلا: "لأول مرة منذ عام 2003 صنفت اليابان رسميا بالمناطق الشمالية" وأشارت إلى أنها محتلة بشكل غير قانوني من قبل روسيا في تقريرها السنوي عن الكتاب الأزرق للدبلوماسية وأعاد الكتاب الأزرق لهذا العام ولأول مرة منذ 2011 ، تعريف الجزر بأنها أراضي أصلية لليابان".

وأضاف بيسكوف قائلا: "من الواضح، الآن بعد أن أصبحت اليابان دولة غير صديقة وانضمت إلى مجموعة الدول العدائية لروسيا بالطبع من الصعب للغاية التحدث عن مواصلة عملية المفاوضات، والجزر الأربع هي أراضي روسية غير قابلة للتصرف".

وكانت وسائل الإعلام اليابانية قد ذكرت ،اليوم الجمعة، أن الحكومة اليابانية وصفت جزر الكوريل الجنوبية، المعروفة في اليابان باسم الأراضي الشمالية، بأنها منطقة واقعة تحت احتلال روسي بشكل غير قانوني وذلك لأول مرة منذ عام 2003.
مصدر : وكالات
رقم : 990497
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