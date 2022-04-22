الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 22 نيسان 2022 ساعة 15:38

النقد الدولي: أوضاع الاقتصاد المصري في تدهور

النقد الدولي: أوضاع الاقتصاد المصري في تدهور
وأضافت خلال مؤتمر صحفي، أن "الصندوق كان لديه تجربة ناجحة مع مصر في البرنامج السابق، لكن الآن ظروف الاقتصاد المصري تزداد سوءا".

وأرجعت "جورجيفا" السبب في ذلك إلى معاناة مصر بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، نتيجة اعتمادها على واردات الغذاء من روسيا وأوكرانيا.

وتحدثت عن حاجة مصر إلى الاستقرار المالي والاستمرار في الإصلاحات، إلى جانب الحاجة لبرنامج تابع لصندوق النقد الدولي يحمي الفئات الضعيفة.

وقالت إن "مصر كانت تلجأ إلى احتياطاتها من النقد الأجنبي من أجل حماية عملتها المحلية، لكن البلاد الآن تأخذ على محمل الجد الحاجة إلى تحقيق الاستقرار ماليا وكذلك الاستمرار في الإصلاحات".

وأكدت "جورجيفا" التزام الصندوق ببناء برنامج شديد الحساسية، في وقت أن عددا كبيرا من الناس في مصر معرضون للخطر.

وأضافت مديرة الصندوق أنه "علينا التأكد من استمرار توفير الحماية الاجتماعية الحيوية في مصر للوصول إلى هؤلاء الأشخاص الأكثر احتياجا للدعم".

ورفع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 5.9%، مقارنة بـ5.5% في توقعاته السابقة، على أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5% في عام 2023.

وقفز التضخم السنوي لإجمالي البلاد في آذار الماضي إلى 12.1%، مقابل 4.8% للشهر ذاته من العام السابق، كما ارتفعت أسعار المستهلكين لإجمالي البلاد في آذار الماضي على أساس شهري بـ2.4%، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري. ومن المتوقع أن تصل معدلات التضخم ذروتها الصيف المقبل.

ومن المقرر أن تصل ديون مصر -والتي شهدت زيادة حادة في العقد الماضي- إلى مستويات قياسية نهاية العام الحالي.

ومن المتوقع زيادة متاعب الاقتصاد المصري مع تبعات وباء كوفيد-19 وتأثيرات حرب روسيا على أوكرانيا، بالإضافة إلى معاناة عشرات الملايين من المصريين نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفق ما ورد في تقرير بموقع "ميدل إيست آي" البريطاني.

وستصبح مصر أكبر مصدِر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بإصدارات تبلغ 73 مليار دولار خلال العام الحالي، مقابل 63 مليار دولار العام الماضي، من خلال إصداراتها من السندات، حسب توقعات مؤسسة "ستاندرد آند بورز" (S&P) المالية.

وكانت مصر طلبت رسمياً من صندوق النقد الدولي، دعماً لتنفيذ برنامج اقتصادي شامل، في ظل التداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

واقترضت 12 مليار دولار في إطار برنامج (تسهيل الصندوق الممدد) في تشرين الثاني 2016، و2.8 مليار دولار بموجب اتفاق (أداة التمويل السريع) في أيار 2020، و5.2 مليارات دولار بموجب أداة (اتفاق الاستعداد الائتماني) في حزيران 2020.
مصدر : وكالات
رقم : 990500
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الذكرى 43 لتأسيسه.. حرس الثورة الإسلامية حصن منيع لمواجهة الأعداء
الذكرى 43 لتأسيسه.. حرس الثورة الإسلامية حصن منيع لمواجهة الأعداء
قائد الثورة الإسلامية يعزي برحيل آية الله سيد مهدي بجنوردي
قائد الثورة الإسلامية يعزي برحيل آية الله سيد مهدي بجنوردي
22 نيسان 2022
فدوي: مؤشرات عزلة أميركا وانهيار الصهاينة باتت مشهودة اليوم
فدوي: مؤشرات عزلة أميركا وانهيار الصهاينة باتت مشهودة اليوم
22 نيسان 2022
جيش الاحتلال يقتحم الاقصى لليوم السادس ويعتدي على المصلين
جيش الاحتلال يقتحم الاقصى لليوم السادس ويعتدي على المصلين
22 نيسان 2022
صفوي: أي قوة لا يمكنها مواجهة إيران
صفوي: أي قوة لا يمكنها مواجهة إيران
22 نيسان 2022
وهم «السعودية العظمى»: ابن سلمان لم يَمُت... ولم ينجُ
وهم «السعودية العظمى»: ابن سلمان لم يَمُت... ولم ينجُ
22 نيسان 2022
تراجع الإمارات عن المشاركة في عرض جوي يوم النكبة .. الازدواجية لن تنقذ أبو ظبي
تراجع الإمارات عن المشاركة في عرض جوي يوم النكبة .. الازدواجية لن تنقذ أبو ظبي
22 نيسان 2022
الأركان الإيرانية: حرس الثورة شوكة في عيون الأعداء
الأركان الإيرانية: حرس الثورة شوكة في عيون الأعداء
21 نيسان 2022
أبابيل 5... نظرة على الملامح المهمة للطائرة الإيرانية المسيرة الجديدة
أبابيل 5... نظرة على الملامح المهمة للطائرة الإيرانية المسيرة الجديدة
21 نيسان 2022
"صواريخ غزة" تدخل في معادلة الصراع مع العدو.. الكرة في ملعب "إسرائيل"
"صواريخ غزة" تدخل في معادلة الصراع مع العدو.. الكرة في ملعب "إسرائيل"
21 نيسان 2022
الأقصى يُغلق أبوابه في وجه المستوطنين حتى نهاية شهر رمضان.. ما الذي تغير؟
الأقصى يُغلق أبوابه في وجه المستوطنين حتى نهاية شهر رمضان.. ما الذي تغير؟
21 نيسان 2022
الكشف عن مدرعة حديثة محلية الصنع.. هل يدخل التصنيع العسكري في اليمن مرحلة جديدة ؟
الكشف عن مدرعة حديثة محلية الصنع.. هل يدخل التصنيع العسكري في اليمن مرحلة جديدة ؟
21 نيسان 2022
قائد الجيش الايراني: نتصدى للتهديدات باقتدار
قائد الجيش الايراني: نتصدى للتهديدات باقتدار
20 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أبابيل 5... نظرة على الملامح المهمة للطائرة الإيرانية المسيرة الجديدة
هل يتم تنفيذ مؤامرة ‘‘من النيل الى الفرات‘‘ ؟
كيف تُصرف الدولارات السعودية في الانتخابات اللبنانية؟
وصول قوات أمريكية إلى جنوب اليمن .. ما هي الأهداف والدلالات والتداعيات لذلك؟