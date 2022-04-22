خطيب جمعة طهران يدعو الشعب الايراني للمشاركة الواسعة في مسيرات يوم القدس

واكد آية الله خاتمي خلال خطبة صلاة الجمعة التي أقيمت في جامعة طهران على ضرورة المشاركة الواسعة للشعب الإيراني في مسيرات يوم القدس العالمي وقال : إن إقامة هذه المسيرات ستثير غضب الأعداء.



واعتبر أن مسيرات يوم القدس العالمي هي صرخة مدوية على جرائم الصهاينة الأخيرة في المسجد الأقصى المبارك، لافتا أن الكيان الصهيوني كان يأمل أن تهمش القضية الفلسطينية بعد ما وقع اتفاق التطبيع مع بعض دول المنطقة، لكن الفلسطينيين خيبوا امل هذا الكيان بتمسكهم بالمقاومة والعمليات الاستشهادية ونحن ندعمهم.



وأدان خاتمي الهجمات الإرهابية الأخيرة في أفغانستان، مؤكدا إن ضمان أمن الشعب الأفغاني هو من واجب الحكومة في أفغانستان ، داعيا مسؤولي هذا البلد إلى تحديد ومعاقبة مرتكبي هذة الجرائم الإرهابية.



وفي موضوع مفاوضات فيينا اكد خطيب جمعة طهران المؤقت على ضرورة أخذ الضمانات الجادة من الأطراف الغربية، ورفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة العقوبات.د



وادان آية الله خاتمي احراق نسخة من القرآن الكريم في السويد و قال: يبدو ان الحرية في السويد تعني الحرية في الاساءة للأنبياء وتوفير منصة للعنصريين، مؤكدا أنهم يتشدقون بشعار الحرية لكن إذا تحدث أو كتب أحد ضد الهولوكوست سوف يسجن في بعض الدول الاوروبية.



وأضاف: هذه ليست حرية التعبير إنها الإساءة لمقدسات ملياري مسلم في العالم.