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الجمعة 22 نيسان 2022 ساعة 16:01

سوريا توجه رسالة نارية عقب مزاعم وجود اتصالات مع تركيا

سوريا توجه رسالة نارية عقب مزاعم وجود اتصالات مع تركيا
وأوضح مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أنه" بالتزامن مع الاعتداءات الوحشية التي تشنها قوات نظام أردوغان على المواطنين السوريين في الشمال السوري بالاشتراك مع المجموعات الإرهابية التابعة له يحاول هذا النظام كعادته أن ينشر تارة أو يسرب تارة أخرى أخباراً ملفقة يدعي فيها حصول اتصالات على مستويات مختلفة بين الحكومة السورية وبين أفراد من النظام التركي مرة على المستوى الأمني ومرة على المستوى السياسي".

وأضاف المصدر: "وآخر تلك الأكاذيب ما صرح به وزير خارجية النظام التركي من إمكانية التعاون مع سوريا في مكافحة الارهاب وهذا أن دل على شيء فإنما يدل على الانفصال التام عن الواقع الذي أصاب هذا النظام الاخونجي كاملاً وأن آفة الكذب والتلفيق لم تعد تقتصر على "أردوغان" بل انتشرت هذه العدوى لمسؤولين اخرين في نظامه".

وأكد المصدر أن "الجمهورية العربية السورية تنفي كل هذه التصريحات والأخبار والتسريبات جملة وتفصيلاً وتعتبرها نوعاً من أنواع الهذيان السياسي من هذا النظام وأن سوريا ستعلن وبشكل شفاف عن أي تعاون إن حصل مع أي جهة كانت مشدداً على أنه لا يمكن لسوريا أن تتعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع نظام إرهابي يدعم الإرهاب ويدربه وينشره في المنطقة والعالم".
رقم : 990508
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