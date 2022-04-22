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الجمعة 22 نيسان 2022 ساعة 16:04

الصحة الإيرانية: 21 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الصحة الإيرانية: 21 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي ،لليوم الجمعة، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 140 الفا و940 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل الف و 96 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و214 الفا و904اشخاص.

وأضافت أن الف و134 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و 960 الفا و970 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 50 مليونا و708 ألفا و575 اشخاص خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 64 مليونا و257 الفا و430 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 57 مليونا و449 الفا و467 شخصا الجرعة الثانية، و26 مليونا و883 الفا و926 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 148 مليونا و590 الفا و823 جرعة.
رقم : 990509
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