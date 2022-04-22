الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 22 نيسان 2022 ساعة 18:08

وزارة الدفاع الايرانية: الحرس الثوري دافع عن الثورة الاسلامية طوال 4 عقود

وزارة الدفاع الايرانية: الحرس الثوري دافع عن الثورة الاسلامية طوال 4 عقود
وأشادت الوزارة في بيان اصدرته بهذه المناسبة العطرة مشددة على أن قوات حرس الثورة الاسلامية كانت ولازالت تدافع عن الثورة الاسلامية وانجازاتها العظيمة مؤكدة أن القادة الكبار في هذه القوات قدموا أرواحهم وأنفسهم أكثر من مرة للحفاظ على الثورة المباركة.

وأشار البيان الى اصدار الامام الراحل أمر تشكيل حرس الثورة الاسلامية، موضحا ان هذا الجهاز دافع ولايزال يدافع عن منجزات الثورة الاسلامية طوال 4 عقود وسطر الملاحم العظيمة لطرد العدو المعتدي على ارض الوطن. فيما لايزال ابناء الشعب في هذه القوات يقدمون الخدمات الجليلة لهذا الشعب العظيم في مختلف المجالات، اضافة الى وقوفهم الى جانب الشعوب التواقة للحرية والاستقلال وقدموا الشهداء الابرار في هذا السبيل.

وخلد بيان وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة ذكرى الشهداء الابرار الذين قدمتهم قوات حرس الثورة الاسلامية مثل الشهيد البار الحاج قاسم سليماني واخوانه الشهداء الذين قدموا ارواحهم فداء للاسلام والمقاومة الاسلامية في شتى ارجاء المعمورة.
رقم : 990520
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الذكرى 43 لتأسيسه.. حرس الثورة الإسلامية حصن منيع لمواجهة الأعداء
الذكرى 43 لتأسيسه.. حرس الثورة الإسلامية حصن منيع لمواجهة الأعداء
قائد الثورة الإسلامية يعزي برحيل آية الله سيد مهدي بجنوردي
قائد الثورة الإسلامية يعزي برحيل آية الله سيد مهدي بجنوردي
22 نيسان 2022
فدوي: مؤشرات عزلة أميركا وانهيار الصهاينة باتت مشهودة اليوم
فدوي: مؤشرات عزلة أميركا وانهيار الصهاينة باتت مشهودة اليوم
22 نيسان 2022
جيش الاحتلال يقتحم الاقصى لليوم السادس ويعتدي على المصلين
جيش الاحتلال يقتحم الاقصى لليوم السادس ويعتدي على المصلين
22 نيسان 2022
صفوي: أي قوة لا يمكنها مواجهة إيران
صفوي: أي قوة لا يمكنها مواجهة إيران
22 نيسان 2022
وهم «السعودية العظمى»: ابن سلمان لم يَمُت... ولم ينجُ
وهم «السعودية العظمى»: ابن سلمان لم يَمُت... ولم ينجُ
22 نيسان 2022
تراجع الإمارات عن المشاركة في عرض جوي يوم النكبة .. الازدواجية لن تنقذ أبو ظبي
تراجع الإمارات عن المشاركة في عرض جوي يوم النكبة .. الازدواجية لن تنقذ أبو ظبي
22 نيسان 2022
الأركان الإيرانية: حرس الثورة شوكة في عيون الأعداء
الأركان الإيرانية: حرس الثورة شوكة في عيون الأعداء
21 نيسان 2022
أبابيل 5... نظرة على الملامح المهمة للطائرة الإيرانية المسيرة الجديدة
أبابيل 5... نظرة على الملامح المهمة للطائرة الإيرانية المسيرة الجديدة
21 نيسان 2022
"صواريخ غزة" تدخل في معادلة الصراع مع العدو.. الكرة في ملعب "إسرائيل"
"صواريخ غزة" تدخل في معادلة الصراع مع العدو.. الكرة في ملعب "إسرائيل"
21 نيسان 2022
الأقصى يُغلق أبوابه في وجه المستوطنين حتى نهاية شهر رمضان.. ما الذي تغير؟
الأقصى يُغلق أبوابه في وجه المستوطنين حتى نهاية شهر رمضان.. ما الذي تغير؟
21 نيسان 2022
الكشف عن مدرعة حديثة محلية الصنع.. هل يدخل التصنيع العسكري في اليمن مرحلة جديدة ؟
الكشف عن مدرعة حديثة محلية الصنع.. هل يدخل التصنيع العسكري في اليمن مرحلة جديدة ؟
21 نيسان 2022
قائد الجيش الايراني: نتصدى للتهديدات باقتدار
قائد الجيش الايراني: نتصدى للتهديدات باقتدار
20 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أبابيل 5... نظرة على الملامح المهمة للطائرة الإيرانية المسيرة الجديدة
هل يتم تنفيذ مؤامرة ‘‘من النيل الى الفرات‘‘ ؟
كيف تُصرف الدولارات السعودية في الانتخابات اللبنانية؟
وصول قوات أمريكية إلى جنوب اليمن .. ما هي الأهداف والدلالات والتداعيات لذلك؟