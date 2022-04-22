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الجمعة 22 نيسان 2022 ساعة 19:24

الحشد الشعبي يعلن تدمير مضافات لـ'داعش' في صلاح الدين

الحشد الشعبي يعلن تدمير مضافات لـ
وقال معاون آمر لواء٢٢ شريف الغرابي، وفق بيان للهيئة، إن "قطعات لواء٢٢ من الفوج الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس وفوج المغاوير واسناد اللواء نفذت، اليوم، عملية امنية في جزيرة شوكة العيث جنوب شرق صلاح الدين بمشاركة فوجي مغاوير الأول والثاني لعمليات صلاح الدين وخلية الصقور بعد ان نفذ طيران الجيش العراقي عدة اهداف ليلة أمس وفقا لمعلومات مسبقة”.

وأضاف الغرابي، أن “العملية اسفرت عن تدمير عدد من المضافات ومجموعة من الدراجات النارية التابعة لفلول داعش الارهابي”، مبينا أن “العملية تهدف لتفويت الفرصة على العناصر الإرهابية من اتخاذ هذه المناطق ملاذا لها لاستهداف القطعات الأمنية”.
مصدر : وكالات
رقم : 990529
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