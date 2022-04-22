ادانات عربية ودولية للهجمات الارهابية في افغانستان

ووقع الانفجار في وقت الذروة أثناء أداء صلاة الظهر في مسجد 'سه دكان'، أحد أكبر المساجد في افغانستان، وتبنته جماعة داعش الوهابية، وقالت انه تم بواسطة حقيبة وضعت في المسجد وفجرت عن بعد.



وامتلأت مستشفيات المدينة بجثث الضحايا والمصابين، واكدت مصادر طبية ان حالة بعض الجرحى خطيرة جدا وهو ما قد يرفع عدد الشهداء.



وفي هذا الصدد اعلنت القنصلية الايرانية في مزار شريف الافغانية ادانتها بشدة للهجوم الارهابي على المسجد. فيما اعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة عن قلق طهران ازاء الاعمال الارهابية التي وقعت في عدة مدن افغانية. ووصف استهداف المصلين بالأمر المقرف والفظيع.



وفي السياق فقد أصدر مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني (دام ظلّه الوارف)، اليوم الجمعة، بياناً بشأن تفجير مسجد "سه دكان" في أفغانستان.



وذكر المكتب، في بيان "مرّة أخرى ارتكب تنظيم داعش الإرهابي جريمة مروعة واستهدف المصلّين الأبرياء في (مسجد سه دكان) في مزار شريف وسفك دماء العديد منهم. وإنّنا إذ نتقدم بالتعازي والمواساة لأسر شهداء هذه الجريمة، نسأل الله تعالى لهم الصبر والسلوان وأن يمنّ على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل".



وأضاف البيان، "ونظراً للوضع الراهن في أفغانستان الحبيبة نؤكد على جميع الإخوة والأخوات المؤمنين بتوخّي الحذر أكثر ممّا مضى والتعاون مع المسؤولين عن الحفاظ على أمن اجتماعات الناس للحيلولة دون تكرار هذه المآسي الأليمة"، خاتماً بالقول: "نسأل الله العلي القدير دوام العزّة والرفعة للشعب الأفغاني الكريم".



وبدوره استنكر الامين العام لحركة عصائب اهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، الاعتداء الارهابي الذي طال مسجدا لاتباع اهل البيت في مدينة مزار شريف بافغانستان.



وقال الشيخ الخزعلي في تغريدة على موقعه في “تويتر” :”نطالب المجتمع الدولي ومجلس الامن وهيئة الامم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان لاخذ دورهم للحد من الاستهدافات المستمرة لاتباع اهل البيت عليهم السلام”.



ومن جانبها أدانت وزارة الخارجية اليمنية بأشد العبارات التفجير التكفيري الذي استهدف مسجداً في مدينة نواز شريف الأفغانية، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من المواطنين.



وحسب ما افادت مصادر رسمية فقد جددت وزارة الخارجية في بيان، التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت المناهض للتطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره بوصفه منافياً للقيم الإنسانية والدينية وتهديداً للأمن والسلم الدوليين.



وعبر البيان عن خالص التعازي لأسر الضحايا والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكداً وقوف الجمهورية اليمنية إلى جانب الشعب الأفغاني في مواجهة آفة التطرف والإجرام.



وأعلنت "طالبان"، اليوم الجمعة، اعتقال العقل المدبر للتفجير الذي وقع أمس داخل مسجد في مدينة مزار شریف.



وقالت "طالبان" على حسابها "الإمارة الإسلامية" في "تويتر": "اعتقلت القوات الخاصة للإمارة الإسلامية، العقل المدبر للتفجير الإجرامي الذي وقع يوم أمس في مزار شریف عاصمة ولاية بلخ، والذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنين".



اما في ولاية قندوز فقط سقط اربعة قتلى وثمانية عشر جريحا بعد انفجار دراجة مفخخة. وقالت مصادر افغانية ان الانفجار استهدف سيارة تقل ميكانيكيين يعملون في وحدة عسكرية تابعة لحركة طالبان، ووقع الانفجار بالقرب من مطار الولاية.



وفي العاصمة كابول، اعلنت وزارة الداخلية الافغانية، اصابة طفلين بانفجار عبوة ناسفة كانت امام احد المدارس في العاصمة. وبحسب المصادر المحلية فان الانفجار وقع عند سيارة لقوات حركة طالبان.



وفي ولاية ننغرهار، سقط خمسة في انفجار استهدف تجمعا لعسكريين تابعين لحركة طالبان، ويوم الثلاثاء الماضي قتل ستة اشخاص في انفجار عبوتين منزليتي الصنع استهدفتا بفارق زمني ضئيل مدرسة للبنين في دشت برشي، الحي الواقع غرب العاصمة والذي يقطنه بشكل أساسي أفراد من الهزارة.



ويرى المراقبون ان التوترات الحالية التي تشهدها افغانستان قد تؤدي الى تصاعد العمليات الارهابية فيها، خصوصا في ظل وجود خلايا نائمة لجماعة داعش الوهابية بالاضافة الى بعض الجماعات المسلحة الاخرى.