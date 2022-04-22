الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 22 نيسان 2022 ساعة 20:33

زاخاروفا: أمريكا تسعى لجعل التسوية بين موسكو وكييف مستحيلة

زاخاروفا: أمريكا تسعى لجعل التسوية بين موسكو وكييف مستحيلة
وقالت زاخاروفا في تصريحات على الهواء في قناة "روسيا 24": "بالطبع، هناك أدلة على أنه لا يوجد فقط أشخاص ينتمون مباشرة إلى القوات المسلحة".

وأضافت أن "الطريق من آزوفستال مفتوح لمن يريد أن يفعل ذلك".

وأكدت زاخاروفا، أن وزارة الخارجية الأمريكية هي التي تشارك بحملة نشر معلومات مضللة حول موضوع السيطرة على ماريوبول.

وقالت زاخاروفا: "لماذا؟ هناك عدة أسباب. ربما من أجل إرباك مواطني أوكرانيا بشكل كامل، والأشخاص الموجودين هناك، للتشكيك في أي فرص لنوع من عملية التفاوض".

وتابعت زاخاروفا موضحة هدف أمريكا من نشر هذه المعلومات المضللة، والتي تتمثل بـ "جعل أي حالة من التسوية قائمة على التفاوض بين موسكو وكييف أمرا مستحيلا وببساطة لا معنى له".

وتأتي تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الروسية، بعد أن نقلت وسائل إعلام غربية تصريحات عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، والتي زعم فيها إن "القوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على ماريوبول".

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، السيطرة الكاملة على الجزء المدني من مدينة ماريويول، وتم نشر الكثير من المشاهد للجيش الروسي من داخل الأماكن الاستراتيجية في المدينة ومن مركز المدينة، الأمر الذي زعم المتحدث الأمريكي بأنه "تضليل إعلامي"، على الرغم من استسلام الكثير من الجنود الأوكرانيين والمرتزقة في المدينة وتطويق محكم لآخر معاقلهم في "آزوفستال".
مصدر : وكالات
رقم : 990532
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الذكرى 43 لتأسيسه.. حرس الثورة الإسلامية حصن منيع لمواجهة الأعداء
الذكرى 43 لتأسيسه.. حرس الثورة الإسلامية حصن منيع لمواجهة الأعداء
قائد الثورة الإسلامية يعزي برحيل آية الله سيد مهدي بجنوردي
قائد الثورة الإسلامية يعزي برحيل آية الله سيد مهدي بجنوردي
22 نيسان 2022
فدوي: مؤشرات عزلة أميركا وانهيار الصهاينة باتت مشهودة اليوم
فدوي: مؤشرات عزلة أميركا وانهيار الصهاينة باتت مشهودة اليوم
22 نيسان 2022
جيش الاحتلال يقتحم الاقصى لليوم السادس ويعتدي على المصلين
جيش الاحتلال يقتحم الاقصى لليوم السادس ويعتدي على المصلين
22 نيسان 2022
صفوي: أي قوة لا يمكنها مواجهة إيران
صفوي: أي قوة لا يمكنها مواجهة إيران
22 نيسان 2022
وهم «السعودية العظمى»: ابن سلمان لم يَمُت... ولم ينجُ
وهم «السعودية العظمى»: ابن سلمان لم يَمُت... ولم ينجُ
22 نيسان 2022
تراجع الإمارات عن المشاركة في عرض جوي يوم النكبة .. الازدواجية لن تنقذ أبو ظبي
تراجع الإمارات عن المشاركة في عرض جوي يوم النكبة .. الازدواجية لن تنقذ أبو ظبي
22 نيسان 2022
الأركان الإيرانية: حرس الثورة شوكة في عيون الأعداء
الأركان الإيرانية: حرس الثورة شوكة في عيون الأعداء
21 نيسان 2022
أبابيل 5... نظرة على الملامح المهمة للطائرة الإيرانية المسيرة الجديدة
أبابيل 5... نظرة على الملامح المهمة للطائرة الإيرانية المسيرة الجديدة
21 نيسان 2022
"صواريخ غزة" تدخل في معادلة الصراع مع العدو.. الكرة في ملعب "إسرائيل"
"صواريخ غزة" تدخل في معادلة الصراع مع العدو.. الكرة في ملعب "إسرائيل"
21 نيسان 2022
الأقصى يُغلق أبوابه في وجه المستوطنين حتى نهاية شهر رمضان.. ما الذي تغير؟
الأقصى يُغلق أبوابه في وجه المستوطنين حتى نهاية شهر رمضان.. ما الذي تغير؟
21 نيسان 2022
الكشف عن مدرعة حديثة محلية الصنع.. هل يدخل التصنيع العسكري في اليمن مرحلة جديدة ؟
الكشف عن مدرعة حديثة محلية الصنع.. هل يدخل التصنيع العسكري في اليمن مرحلة جديدة ؟
21 نيسان 2022
قائد الجيش الايراني: نتصدى للتهديدات باقتدار
قائد الجيش الايراني: نتصدى للتهديدات باقتدار
20 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أبابيل 5... نظرة على الملامح المهمة للطائرة الإيرانية المسيرة الجديدة
هل يتم تنفيذ مؤامرة ‘‘من النيل الى الفرات‘‘ ؟
كيف تُصرف الدولارات السعودية في الانتخابات اللبنانية؟
وصول قوات أمريكية إلى جنوب اليمن .. ما هي الأهداف والدلالات والتداعيات لذلك؟