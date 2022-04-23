حماس: التفاف شعبنا حول المقاومة يعكس عمق إيمانها بهذا الخيار

وقال قاسم في تصريح صحفي مساء الجمعة: "يمثل قائد أركان المقاومة محمد الضيف لدى جماهير شعبنا الفلسطيني أيقونة نضاله في ثورته المعاصرة، فالرجل تجسيد للثورة التي لا تهدأ والقتال المتواصل لانتزاع الحرية والكرامة، وهتاف الجماهير باسمه، تعبير عن ثقتهم الكاملة عن ما يمثله من نخوة الثائر ورجولة المواقف".



وشدد على أن "هذه الثقة بالمقاومة ورجالها من أهلنا في القدس، تزيد من ثقل المسؤولية على حركة حماس وقوى المقاومة تجاه الأرض والمقدسات، وسنظل على العهد والوعد حتى تحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة".



وأردف: "شكلت الوحدة الميدانية لكل مكونات شعبنا الفلسطيني في القدس واحدة من أهم عوامل الصمود والتحدي والقدرة على مواجهة سياسات الاحتلال وعدوانه".