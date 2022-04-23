الصفحة الرئيسية
0
السبت 23 نيسان 2022 ساعة 08:43

الفلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى

الفلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، إصابة أكثر من 57 فلسطينياً برصاص الاحتلال وبحالات الاختناق، نقلت 14 منهم إلى مستشفيات القدس، ووصفت حالة أحدهم بالحرجة، حيث اعتقلته قوات الاحتلال لاحقاً، وهو الشاب وليد الشريف.

كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي على المصلين بكثافة، وقنابل الغاز المسيل للدموع عن طريق الطائرات المسيرة في الساحات خلال مسيرة خرجت نصرة للمسجد الأقصى، عقب صلاة المغرب.

ومنعت قوات الاحتلال آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد الاقصى المبارك، وأعادت العديد من الحافلات على حاجزي قلنديا وبيت لحم.
مصدر : وكالات
رقم : 990618
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عبداللهيان: لا شك بإرادة ايران للتوصل لاتفاق جيد وقوي في فيينا
مطاردة قتلة اللواء سليماني في نيويورك لحظة بلحظة
مطاردة قتلة اللواء سليماني في نيويورك لحظة بلحظة
23 نيسان 2022
الكشف عن بنك الأهداف في الأراضي المحتلة... إيران مستعدة للحرب
الكشف عن بنك الأهداف في الأراضي المحتلة... إيران مستعدة للحرب
23 نيسان 2022
الذكرى 43 لتأسيسه.. حرس الثورة الإسلامية حصن منيع لمواجهة الأعداء
22 نيسان 2022
قائد الثورة الإسلامية يعزي برحيل آية الله سيد مهدي بجنوردي
قائد الثورة الإسلامية يعزي برحيل آية الله سيد مهدي بجنوردي
22 نيسان 2022
فدوي: مؤشرات عزلة أميركا وانهيار الصهاينة باتت مشهودة اليوم
فدوي: مؤشرات عزلة أميركا وانهيار الصهاينة باتت مشهودة اليوم
22 نيسان 2022
جيش الاحتلال يقتحم الاقصى لليوم السادس ويعتدي على المصلين
جيش الاحتلال يقتحم الاقصى لليوم السادس ويعتدي على المصلين
22 نيسان 2022
صفوي: أي قوة لا يمكنها مواجهة إيران
صفوي: أي قوة لا يمكنها مواجهة إيران
22 نيسان 2022
وهم «السعودية العظمى»: ابن سلمان لم يَمُت... ولم ينجُ
وهم «السعودية العظمى»: ابن سلمان لم يَمُت... ولم ينجُ
22 نيسان 2022
تراجع الإمارات عن المشاركة في عرض جوي يوم النكبة .. الازدواجية لن تنقذ أبو ظبي
تراجع الإمارات عن المشاركة في عرض جوي يوم النكبة .. الازدواجية لن تنقذ أبو ظبي
22 نيسان 2022
الأركان الإيرانية: حرس الثورة شوكة في عيون الأعداء
الأركان الإيرانية: حرس الثورة شوكة في عيون الأعداء
21 نيسان 2022
أبابيل 5... نظرة على الملامح المهمة للطائرة الإيرانية المسيرة الجديدة
أبابيل 5... نظرة على الملامح المهمة للطائرة الإيرانية المسيرة الجديدة
21 نيسان 2022
"صواريخ غزة" تدخل في معادلة الصراع مع العدو.. الكرة في ملعب "إسرائيل"
"صواريخ غزة" تدخل في معادلة الصراع مع العدو.. الكرة في ملعب "إسرائيل"
21 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مطاردة قتلة اللواء سليماني في نيويورك لحظة بلحظة
الكشف عن بنك الأهداف في الأراضي المحتلة... إيران مستعدة للحرب
أبابيل 5... نظرة على الملامح المهمة للطائرة الإيرانية المسيرة الجديدة
هل يتم تنفيذ مؤامرة ‘‘من النيل الى الفرات‘‘ ؟