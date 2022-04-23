الرئيس الشيشاني يعلن ارسال فرقة جديدة من المتطوعين لأوكرانيا

وقال قديروف، عبر "تيليغرام": "لقد أرسلنا فرقة أخرى من المتطوعين للمشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا".



وأضاف قديروف: "سيصل المئات من الوطنيين الحقيقيين من جميع أنحاء البلاد قريبا إلى منطقة الانتشار ويقاتلون أتباع بانديرا والنازيين الأوكرانيين الأشرار".



وأشار إلى أن "كل متطوع أنهى دورة تدريبية كاملة في الجامعة الروسية للقوات الخاصة في غودرميس".



وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.



واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس، أكملت القوات المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا؛ علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، هو تحرير إقليم دونباس.



وفي 19 نيسان/أبريل الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.