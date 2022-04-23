?>?> سوريا..مقتل وإصابة عدد من مسلحي ميليشيا "قسد" في دير الزور - اسلام تايمز
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السبت 23 نيسان 2022 ساعة 11:26

سوريا..مقتل وإصابة عدد من مسلحي ميليشيا "قسد" في دير الزور

سوريا..مقتل وإصابة عدد من مسلحي ميليشيا "قسد" في دير الزور
وذكرت مصادر محلية أن هجوماً بالقذائف الصاروخية نفذه مجهولون استهدف نقطة عسكرية لميليشيا “قسد” في بلدة ذيبان بالريف الشرقي بالتزامن مع اشتباكات عنيفة ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من مسلحي الميليشيا وايقاع خسائر مادية بالنقطة العسكرية.

وتشهد معظم مناطق ريف دير الزور والحسكة والرقة الواقعة تحت سيطرة ميليشيا “قسد” حالة غضب ورفض شعبي لتلك الميليشيا ظهرت عبر احتجاجات شعبية واسعة تطالب بطردها من قراهم وبلداتهم جراء الممارسات التي تقوم بها ضد السكان المدنيين وسرقة النفط وخيرات المنطقة تحت غطاء ودعم قوات الاحتلال الأمريكي.
مصدر : وكالات
رقم : 990628
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