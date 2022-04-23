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السبت 23 نيسان 2022 ساعة 12:50
الكاظمي متوعدا عناصر داعش..

سحقنا أمراءكم الواحد تلو الآخر وسنسحق أميركم الجديد

سحقنا أمراءكم الواحد تلو الآخر وسنسحق أميركم الجديد
وقال الكاظمي خلال خلال إشرافه على انطلاق عملية الإرادة الصلبة-المرحلة الثانية في غرب الأنبار، ولقائه بقادة العمليات والأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها: "القادة، والضباط، الأبطال في مختلف صنوف قواتنا الأمنية، أؤكّد عليكم ضرورة الالتزام بالأوامر العسكرية والتوجيهات الصادرة عن القيادة، لقد اطلعت على الخطة المرسومة، واستمعت إلى الإيجاز، دماؤكم غالية.. الاحتياط واجب والحذر أيضاً، والدقة في التنفيذ يعني حفظ الأرواح وتحقيق الأهداف المطلوبة".

وأضاف: "أقول للدواعش: لقد اختبرتمونا في مختلف المجالات، عسكرياً وأمنياً، الحمد لله إننا يومياً نسجل الانتصار تلو الانتصار، وأنتم تخسرون يوماً بعد يوم، ليس هناك خيار أمامكم سوى الموت، ولن نطمئن إلا بسحقكم".

وتابع قائلاً: "لقد سحقنا أمراءكم، الواحد تلو الآخر، وسنسحق أميركم الجديد، وكل إرهابي ينتمي إلى عصاباتكم، أيها الدواعش ترهبوننا بالموت، أقول لكم سنرهبكم بالموت، ونذيقكم طعم الهزيمة، وسنكتب التأريخ بانتصاراتنا وتضحياتنا".

وأكمل: "أبطالنا في قواتنا الأمنية، في وزارتي الدفاع والداخلية، في مكافحة الإرهاب، والحشد الشعبي، وفي كل مؤسسة عسكرية، أنتم حماتنا، أنتم من تصونون شرف الوطن وأرضه، وأنتم من كتبتم التأريخ، ودفعتم شر الإرهاب عن العراق والعالم"، مضيفاً: "الكل مدينٌ إليكم، توكلوا على الله، وامضوا إلى نصرٍ لا مفرّ منه، فالمجد والنصر كُتب على جبين كل عراقي، بعزمكم وجهدكم وتضحياتكم".
مصدر : وكالات
رقم : 990637
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