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السبت 23 نيسان 2022 ساعة 12:52

وزير الداخلية الايراني: الاستكبار العالمي مستاء من وحدة الامة الاسلامية

وزير الداخلية الايراني: الاستكبار العالمي مستاء من وحدة الامة الاسلامية
ونقلت وكالة "فارس" عن وحيدي قوله: "ان الاستكبار العالمي مستاء بشدة من الوحدة بين الشعوب المسلمة، ولذلك يسعى دوما لبث التفرقة والنفاق بين الشعوب المسلمة من اجل تحقيق مآربه وأهدافه".

وأشار وحيدي الى ان عوائل المدافعين عن المراقد المقدسة، لديهم مكانة رفيعة في المجتمع، وقال: ان مرتبة الشهادة مرتبة سامية، وقد حازها الاعزاء المدافعون عن المراقد المقدسة، وفضلا عن هجرتهم فقد جاهدوا في سبيل الله ونالوا بالتالي وسام الشهادة السامي.

وأكد وزير الداخلية على ان الاستكبار العالمي وشياطين الارض مستاؤون من كل هذا الجهاد والعزة والشموخ والاواصر بين الشعوب المسلمة، وقال: نظرا الى ان الشعبين الايراني والافغاني يقفان جنبا الى جنبا بشعار واحد ووحدة الكلمة وبمطلب موحد، فإن الاستكبار العالمي يسعى لبث التفرقة بين المسلمين ليمنع وحدتهم وتلاحمهم.

وأشار الى ان محبة الاسلام واهل البيت أوجدت اواصر خاصة بين الشعبين الايراني والافغاني، مصرحا: ان الارهابيين يظهرون اليوم خبثهم وحقارتهم في كابل ومزار شريف وسائر مدن افغانستان، ويقتلون الصائمين والاطفال الابرياء لا لذنب سوى الايمان بالاسلام واتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، فاليوم عالم الكفر يعتبر الطهارة وملازمة المسجد والصيام والصلاة ذنوبا لا تغتفر.

وعدّ وحيدي الوحدة بين الشعبين الايراني والافغاني بأنها ناجمة من العقائد الدينية للشعبين، مضيفا: ان عملاء الاستكبار العالمي مستاؤون من الوحدة بين الدول الاسلامية بشدة، ولذلك يرتكبون هكذا جرائم والتي لا تنتج سوى زيادة اعتقادهم واصرارهم على الايمان وزيادة صلابة الشعوب المسلمة، مشيدا بعوائل المدافعين عن المراقد المقدسة بأن لديهم مكانة مرموقة بين المجتمع.
رقم : 990639
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