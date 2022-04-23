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السبت 23 نيسان 2022 ساعة 12:54

العراق..انطلاق المرحلة الثانية من عملية "الارادة الصلبة"

العراق..انطلاق المرحلة الثانية من عملية "الارادة الصلبة"
وقالت القيادة في بيان، إنه "بعزيمة رجال تسلحت بحب العراق، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت على بركة الله ، صباح اليوم، قطعاتنا الأمنية الباسلة، بالمرحلة الثانية من عملية( الإرادة الصلبة) غربي البلاد".

واضافت: "تشترك فيها قطعات قيادات عمليات الانبار والجزيرة وكربلاء وقوات من قيادة حرس الحدود ومحاور الحشد الشعبي في غرب الانبار والفرات الاوسط".

وتابعت: "في الوقت الذي تشرع فيه قطعات من القوات الخاصة وجهاز مكافحة الإرهاب وفرقة الرد السريع بعمليات نوعية نحو أهداف محددة في مناطق مختلفة من خلال قوات محمولة جوا بالطائرات المروحية وتتضمن كمائن في عمق الصحراء".

واشارت الى ان هذه العملية تأتي "بإسناد جوي من طيران الجيش والقوة الجوية، وفقاً لمعلومات دقيقة من قبل الوكالات الاستخبارية".

ولفتت الى ان "هذه العملية تزامنت بفعاليات تعرضية تنفذها قواتنا الباسلة في قواطع أخرى، حيث باشر اللواء الاول في فرقة الرد السريع بالاشتراك مع وحدات قيادة عمليات ديالى بحملة تفتيش ضمن قاطع القيادة".

فيما ينفذ لواء المهمات الخاصة بالشرطة الاتحادية "واجبات نوعية مشتركة ضمن قاطع عمليات سامراء".

من جانبها "تقوم الفرقة المدرعة التاسعة بعمليات بحث وتفتيش في منطقة العيث شرقي محافظة صلاح الدين، كما تباشر القوات الخاصة العراقية بعمليات أخرى واسعة جنوبي محافظة كركوك".
مصدر : وكالات
رقم : 990640
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