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السبت 23 نيسان 2022 ساعة 13:34
اليك ..آخر احصائيات كورونا في ايران
ووفقًا لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران 7.125.512 شخصا، كما ارتفعت الوفيات إلى 140.962 حالة.
وأشارت لاري أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 6.963.991 شخصًا مضيفة أن 1.087 من المصابين في حالة حرجة.
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
990644
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