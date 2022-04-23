الصفحة الرئيسية
0
السبت 23 نيسان 2022 ساعة 13:35

المركز الإسلامي بواشنطن يحيي ثاني ليالي القدر

المركز الإسلامي بواشنطن يحيي ثاني ليالي القدر
وشارك في هذه المراسم جموع الصائمين من إيران وأفغانستان وباكستان والكويت والعراق والتي اقيمت في المركز الإسلامي بواشنطن، بعد وقفة استمرت عامين بسبب تفشي جائحة كورونا، والتي مثلت مشهدا رائع من التعاطف والأخوة ووحدة المسلمين.

وفي الوقت ذاته، شارك المئات من المؤمنين الصائمين في هذه المراسم عن طريق الانترنيت.

وبدأت مراسم ليلة القدر الثانية في المركز الإسلامي بواشنطن بتلاوة القرآن الكريم ودعاء الافتتاح، و بعد اداء صلاة المغرب والعشاء تناول الصائمون وجبة الافطار .

والقى مدير مركز التعاليم الاسلامية في واشنطن الشيخ أحمد بحريني كلمة في المراسم تحدث فيها عن عن فضل وأسرار ليلة القدر في القرآن.

وفي الوقت ذاته احيا المسلمون الصائمون من دول مختلفة مثل إيران وأفغانستان وباكستان ليلة القدر في المركز الإسلامي بنيويورك واقاموا مراسم العزاء بذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي (ع).
مصدر : وكالات
رقم : 990645
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس الإيراني: جرائم الصهاينة والدواعش صنيعة الغرب
الرئيس الإيراني: جرائم الصهاينة والدواعش صنيعة الغرب
عبداللهيان: لا شك بإرادة ايران للتوصل لاتفاق جيد وقوي في فيينا
23 نيسان 2022
مطاردة قتلة اللواء سليماني في نيويورك لحظة بلحظة
مطاردة قتلة اللواء سليماني في نيويورك لحظة بلحظة
23 نيسان 2022
الكشف عن بنك الأهداف في الأراضي المحتلة... إيران مستعدة للحرب
الكشف عن بنك الأهداف في الأراضي المحتلة... إيران مستعدة للحرب
23 نيسان 2022
الذكرى 43 لتأسيسه.. حرس الثورة الإسلامية حصن منيع لمواجهة الأعداء
22 نيسان 2022
قائد الثورة الإسلامية يعزي برحيل آية الله سيد مهدي بجنوردي
قائد الثورة الإسلامية يعزي برحيل آية الله سيد مهدي بجنوردي
22 نيسان 2022
فدوي: مؤشرات عزلة أميركا وانهيار الصهاينة باتت مشهودة اليوم
فدوي: مؤشرات عزلة أميركا وانهيار الصهاينة باتت مشهودة اليوم
22 نيسان 2022
جيش الاحتلال يقتحم الاقصى لليوم السادس ويعتدي على المصلين
جيش الاحتلال يقتحم الاقصى لليوم السادس ويعتدي على المصلين
22 نيسان 2022
صفوي: أي قوة لا يمكنها مواجهة إيران
صفوي: أي قوة لا يمكنها مواجهة إيران
22 نيسان 2022
وهم «السعودية العظمى»: ابن سلمان لم يَمُت... ولم ينجُ
وهم «السعودية العظمى»: ابن سلمان لم يَمُت... ولم ينجُ
22 نيسان 2022
تراجع الإمارات عن المشاركة في عرض جوي يوم النكبة .. الازدواجية لن تنقذ أبو ظبي
تراجع الإمارات عن المشاركة في عرض جوي يوم النكبة .. الازدواجية لن تنقذ أبو ظبي
22 نيسان 2022
الأركان الإيرانية: حرس الثورة شوكة في عيون الأعداء
الأركان الإيرانية: حرس الثورة شوكة في عيون الأعداء
21 نيسان 2022
أبابيل 5... نظرة على الملامح المهمة للطائرة الإيرانية المسيرة الجديدة
أبابيل 5... نظرة على الملامح المهمة للطائرة الإيرانية المسيرة الجديدة
21 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مطاردة قتلة اللواء سليماني في نيويورك لحظة بلحظة
الكشف عن بنك الأهداف في الأراضي المحتلة... إيران مستعدة للحرب
أبابيل 5... نظرة على الملامح المهمة للطائرة الإيرانية المسيرة الجديدة
هل يتم تنفيذ مؤامرة ‘‘من النيل الى الفرات‘‘ ؟