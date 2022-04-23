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السبت 23 نيسان 2022 ساعة 15:29

‘‘الشعبية‘‘: تشديد الخناق على غزة لن يوقف نضال شعبنا

‘‘الشعبية‘‘: تشديد الخناق على غزة لن يوقف نضال شعبنا
وشدد "مزهر"، في تصريح صحفي اليوم السبت، تعقيبًا على إغلاق الاحتلال معابر قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي وسياساته تجاه قطاع غزة لن توقف نضال الشعب الفلسطيني.

وبيّن أن الاحتلال مارس في السابق تضييقات سواء بمنع السولار أو إغلاق البحر أو إغلاق المعابر ولم يحقق أي نتائج، مؤكدا أن هذه الإجراءات وغيرها ستذهب أدراج الرياح؛ "فشعبنا الفلسطيني عصيّ على الانكسار".

وقال القيادي في "الشعبية": إنه إذا استمرت هذه الإجراءات أو أخذت منحى آخر من التشديد وتضاعفت سيكون لنا في فصائل المقاومة كلمة، ولن نسمح بأي شكل من الأشكال باستمرار محاولات كسر أهلنا وشعبنا عبر تجويعهم وحصارهم، داعياً الاحتلال لـ"التراجع فورًا" عن إجراءاته وإنهاء حصاره لقطاع غزة.

وطالب العالم بالتحرك لنصرة الفلسطينيين وإنهاء معاناتهم عبر إنهاء الاحتلال وإجلائه عن الأرض الفلسطينية.

وقررت سلطات الاحتلال، صباح اليوم السبت، إغلاق معبر "إيرز" العسكري، ومنع عمال قطاع غزة من الوصول لأماكن عملهم في الداخل الفلسطيني المحتل 48، بدعوى إطلاق صواريخ من القطاع على "مستوطنات الغلاف".
مصدر : وكالات
رقم : 990649
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