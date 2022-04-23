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السبت 23 نيسان 2022 ساعة 15:58

الوفاق البحرينية تدين التفجير الإرهابي في مسجد في مزار شريف بأفغانستان

الوفاق البحرينية تدين التفجير الإرهابي في مسجد في مزار شريف بأفغانستان
وقالت الوفاق في بيانٍ لها إن «يد الإرهاب الآثمة تعود لتضرب المصلين في أطهر بقاع العالم – «المساجد»، وفي أفضل الشهور عند الله شهر رمضان الفضيل، ما يؤكد أن هذه الأعمال الشنيعة والمرفوضة، والمُدانة دينيًا وأخلاقيًا وإنسانيًا تنطلق من باب العداء للدين الإسلامي وتشويه صورته».

وقدمت العزاء والمواساة للشعب الأفغاني، وخصت بالتعزية أهالي الشهداء الذين رحلوا وهم في أطهر البقاع «المساجد»، وتمنت لهم الرحمة وللجرحى والمصابين الشفاء والسلامة – وفق البيان.

وعبرت الوفاق عن آمالها بأن تنعم أفغانستان بالأمن والأمان والاستقرار، ولكل بلدان العالمين العربي والإسلامي ومختلف أقطار العالم – حسب تعبيرها.
مصدر : وكالات
رقم : 990652
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