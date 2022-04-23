انتهاكات جسيمة تطال الأسرى السياسيين بسجون النظام البحريني

وصدر بيان عن المجلس السياسي في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير حول الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى السياسيين في سجون النظام البحريني، هذا نصه:



بسم الله الرحمن الرحيم



أقدم مرتزقة النظام الخليفي المدججين بالسلاح على اقتحام أحد مباني سجن جو سيئ الصيت، واعتدوا على مجموعة من سجناء الرأي؛ حيث أهانوهم وضربوهم دون رحمة نتيجة مطالبتهم بممارسة حقهم في إحياء طقوسهم الدينية وشعائرهم المقدسة، ومن بينها إحياء ذكرى استشهاد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) وليالي القدر الشريفة.



إن هذه الممارسات البشعة تكشف مجددًا حقيقة وجه نظام آل خليفة التوحشي، وتعريه أمام الرأي العام المحلي والدولي على عكس ما يروجه إعلامه المعادي الماجن وصحفه الصفراء الرخيصة عن احترام حق السجناء وحقوق الإنسان، فالواقع الذي يحصل هو نقيض ما ينشره هذا الإعلام الفاجر؛ فسجناء الرأي الصائمون في شهر رمضان يحرمون حتى من وجبات الفطور وشرب الماء انتقامًا منهم وتشفيًا.



نؤكد في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير تضامننا الكامل مع كافة الأحبة المعتقلين السياسيين الصابرين والصامدين والثابتين على مواقفهم الإيمانية، ونرسل لهم تحيتنا وإكبارنا لهم، ونعرب عن كامل فخرنا بعوائلهم الأبية، وندعو من خلال صرختهم وهي صرخة الصائمين، كل ضمير حي في هذا العالم إلى أن يسمعها ويعمل جاهدًا على الضغط على النظام الخليفي «الفاقد للشرعية الشعبية» لوقف هذه الانتهاكات المستمرة منذ عقود من الزمان بحق أجيال شعب البحرين، ونجدد الموقف الشعبي والأممي المصر على تبييض السجون والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، ولا سيما الأطفال المحكومين ظلمًا في سجن الحوض الجاف.



المجلس السياسي لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير



الجمعة 22 أبريل/ نيسان 2022م