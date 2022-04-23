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السبت 23 نيسان 2022 ساعة 20:57

استمرار التنديد بانتهاكات الاحتلال الصهيوني للمسجد الاقصى والمقدسات

استمرار التنديد بانتهاكات الاحتلال الصهيوني للمسجد الاقصى والمقدسات
و دعا أبناء الجالية العربية والفلسطينية يوم أمس الجمعة إلى وقفة أمام السفارة الإسرائيلية في لندن تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وإستنکرت الجالية العربية ما تقوم به سلطات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني لا سيما اقتحام المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك.

وفيما طوقت الشرطة البريطانية المظاهرات خشية انفلات غضب المشاركين.

وطالب المتظاهرون الحكومة البريطانية بالضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات على الفلسطينيين في أراضيهم المحتلة.

وفي سياق متصل أعرب رئيس أساقفة سبسطية الروم الأرذوذكس في القدس المطران عطا الله حنا السبت عن رفضه للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، إلى جانب الرفض القاطع لاستفزازت الاحتلال الإسرائيلي الخطيرة التي تمارس بحق المسلمين.

وأكد المطران حنا أن “القدس كلها مستهدفة ومستباحة، ولا يستنثي الاحتلال أحدا على الإطلاق”، وأوضح أنه “كما يستهدفون المسلمين في مقدساتهم وأعيادهم، فأيضا المسيحيون مستهدفون في مقدساتهم وأعيادهم”، وحذر من “خطورة ما يخطط للأوقاف المسيحية وللأعياد المسيحية، بما في ذلك عيد القيامة”، وأشار إلى “وجود تقييدات غير مسبوقة من قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس”.

وقال حنا “لذلك يجب أن نكون معا وسويا موحدين في خندق واحد كعائلة فلسطينية واحدة، لأن وحدتنا هي قوة لنا في دفاعنا عن الحق الذي ننادي به”، ورأى أن “استفزازات الاحتلال الخطيرة في المسجد الأقصى، تعد رسائل تهديد ووعيد لكافة المقدسيين”، واضاف أنه “ينبغي أن يكون ردنا عليها بالبقاء في مدينتنا والتشبث بحقوقنا وانتماءنا لهذه البقعة المقدسة من العالم”.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت على المشاركين في الأعياد المسيحية في كنيسة القيامة بمدينة القدس المحتلة، وأغلقت قوات الاحتلال باب الجديد بالقدس، ومنعت المسيحيين المحتفلين بما يعرف بـ”سبت النور”، من الدخول إلى البلدة القديمة.

بدورها استنكرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين “استمرار الاحتلال الاسرائيلي في انتهاكاته بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة”.

واعتبر المتحدث باسم الحركة طارق عزالدين السبت أن “العدوان السافر على حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية”، وأكد أن “العدو بسياسته الإرهابية يستهدف جميع شعبنا بكل أطيافه ومكوناته وينتهك المقدسات الإسلامية والمسيحية”.

وقالت الحركة إن “قوات الاحتلال تستمر في انتهاكاتها بحق المقدسات الفلسطينية، الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة والتضييق على المسيحيين الفلسطينيين والحد من حرية حركتهم ومشاركتهم من خلال نصب الحواجز وإغلاق الأبواب المؤدية إلى كنيسة القيامة في مدينة القدس للاحتفال بسبت النور”.

ودعت الحركة إلى “وحدة الشعب الفلسطيني لمواجهة هذا العدوان المستمر والدفاع عن حق شعبنا في العبادة وممارسة حريته في المقدسات”، وشددت على أن “هذه الممارسات الاحتلالية لن تنال من صمود وعزيمة شعبنا وتمسكه بأرضه والدفاع عنها والتي ستبقى شامخة تواجه كل التحديات حتى تحرير الأرض وتطهير المقدسات”.
رقم : 990701
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