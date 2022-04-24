النائب أحمد الأسدي يدعو القضاء العراقي لمتابعة محاكمة داعمي الإرهاب

وقال الأسدي "نؤكد موقفنا الرافض لاتخاذ الخلافات السياسية ومحاولة احراج الخصوم باباً للتغاضي عن داعمي الارهاب ومنصات الفتنة وتسوية قضاياهم على حساب دماء الشهداء وتضحيات ابناء الشعب العراقي".وأضاف "ندعو القضاء العراقي الى متابعة محاكمتهم وعدم السماح لهذه الاصوات النشاز بالرقص على جراحات الشعب مجدداً".وبدأت في الآونة الأخيرة قيام بعض الجيوش الإلكترونية بالترويج لمعلومات كاذبة عن وساطة قام بها الإطار التنسيقي لعودة عدد من المطلوبين للسلطات القضائية بسبب دعمهم للإرهاب من بينهم "علي حاتم سليمان".وكان زعيم تحالف الفتح هادي العامري، أبدى استغرابه في بيان له عن "عودة قادة المنصات التي مهدت بشكل كبير إلى تمكين داعش من بسط سيطرته على مساحات واسعة من العراق والتي أدت إلى خسائر بشرية ومادية ومعنوية لا يمكن تعويضها بأي شكل من الأشكال".وقال العامري "عادوا وكأن لم يحدث أي شى فلا يمكن أن نقبل بأي حال من الأحوال أن تكون المساومات السياسية ثمناً للعفو عن هؤلاء المجرمين الذين كانو سبباً في شهادة الآلاف من الشباب العراقي العزيز لذا نهيب بالقضاء العراقي الشجاع اتخاذ قراره المناسب وتجريم هؤلاء الخونة ولا تأخذه في الله لومة لائم حتى يكونوا درساً قاسيا لكل من تسول له نفسه خيانة الوطن".