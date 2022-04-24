غضب شعبي يمني على خرق تحالف العدوان للهدنة

ويأتي ذلك في سياق تنصل دول العدوان عن التزاماتها من خلال رفض إعطاء الخطوط الجوية اليمنية تصريح هبوط الرحلة التجارية التي كان مقرراً وصولها اليوم، وذلك في خرق واضح للهدنة التي أعلنها المبعوث الأممي لدى اليمن.



وهو مايدل على سعى تحالف العدوان لمضاعفة معاناة الشعب اليمني بشكل متعمد، بينما يسعى لتضليل الرأي العام الدولي بالملف الإنساني.



وفي هذا الصدد قالت شركة الخطوط الجوية اليمنية في بيان لها أنها لم تتلق حتى اللحظة تصاريح التشغيل لأول رحلة من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمّان، والتي كان من المقرر انطلاقها اليوم الأحد الموافق 24 إبريل في تمام الساعة الثامنة صباحاً.



وفي اول رد فعل لانصار الله عقب هذا الاجراء السعودي، اعتبرت أن رفض دول التحالف إعطاء تصريح لأول رحلة تجارية عبر مطار صنعاء الدولي بعد 6 أعوام، كانت مقررة، اليوم الأحد، يعد خرقا للهدنة الأممية.



من جانبها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تأجيل أول رحلة طيران تجارية منذ ست سنوات من مطار صنعاء الدولي، مشددة على أن هدف الهدنة المتفق عليها لمدة شهرين في عموم اليمن بين أنصار الله والتحالف العدوان يكمن في "خدمة المدنيين من خلال الحد من حدة العنف وتوفير الوقود وتعزيز حريتهم في التنقل من وإلى وداخل بلادهم".



وانتقد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصرفات تحالف العدوان بقيادة السعودية واعتبروا ان ذلك دليل على انهيار الهدنة، وان السعودية بهذا التصرف تقوم بمحاصرة شعب اليمن باكمله ولا تقدم الى حل سلمي لانهاء الحرب الظالمة التي شنتها وانها تقوم بزرع الفتن والضغينة بمساعدة اممية.



واشار النشطاء الى ان تحالف العدوان يزيد بذلك من عدد الضحايا الابرياء بينما يتخذ من اعلان تطبيق الهدنة فرصة لكسب المزيد من الوقت والتوريج على انه يسعى للسلام.



ولفت النشطاء الى انه اذا لم يسير تحالف العدوان رحلات الطيران المدنية فسيتم تسير الطائرات المسيرة لتصيب اهداف في قلب السعودية، مشددين على ضرورة ان ياخذ العبرة من العمليات السابقة التي تم تنفيذها في السعودية والتي كبدته خسائر فادحة.



وقال أحد المغردين في حسابة الخاص على تويتر : "#عاجل - تحالف العدوان ينقلب على الاتفاق، ويرفض منح تصاريح التشغيل لأول رحلة من مطار صنعاء الدولي والتي كان من المقرر انطلاقها اليوم الاحد الموافق 24 إبريل".



من جانبه ناشط آخر غرد قائلا : "يبدو ان تحالف العدوان لم يعجبه تسيير رحلات الطيران المدنية ولازال مصرا على منعها لذا يجب في حال تعنته واستمراره في صلفه تسيير رحلات طيران من نوع اخر وبالجملة ، ليعرفوا ان اليمن لها اهل يعرفون كيف يفرضون الحق على اهل الباطل بالقوة وباليد الحديدية".