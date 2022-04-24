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الأحد 24 نيسان 2022 ساعة 20:16

‘‘ قسد‘‘ وجرائم حرب مرتكبة في الحسكة السورية

‘‘ قسد‘‘ وجرائم حرب مرتكبة في الحسكة السورية
وبحسب المراقبون فإن قسد تتعمد بضغط من الولايات المتحدة فرض هذا الحصار الجائر علی أهالي الحسكة والقامشلي من أجل تحصيل شروط ومكاسب سياسية وامنية.

ويؤكد المراقبون ان قوات قسد تزعم انها تريد فك الحصار عن الشيخ مقصود والاشرفية في حلب، وتزعم ان هناك حصاراً تفرضه الدولة السورية.

ويقول محللون سياسيون بأن ماتقوم به قسد من فتح طريقاً بين هذه المناطق والمناطق التي تسيطر عليها هذا يشكل انتهاكاً خطيراً للسيادة السورية ولايمكن ان تسمح به الدولة السورية.

ويؤكد المحللون بأن ماتسمى قوات سوريا الديمقراطية بأفعالها تلك تلبي طلباً اميركياً للضغط علی الدولة السورية لوقف العمليات التي تصاعدت في الفترة الاخيرة حيث شعرت الولايات المتحدة ان الامور تزداد سوءاً بالنسبة لتواجد قواتها في المنطقة وذلك اضافة الی العمليات التي تستهدف قوات قسد ولذلك هم يريدون الضغط علی الدولة السورية من خلال هذا الملف لفرض هذه الشروط السياسية والامنية وارباك الدولة السورية وارباك المقاومة في المنطقة وارباك روسيا.

ويعتبر خبراء استراتيجيين ان ما تقوم به ميليشيات قسد من خطف المواطنين وتجنيدهم قسرياً في قوی غيرشرعية ميليشياوية مفروضة من قبل قوی احتلال والحصار الغذائي والتجويع ومنع المياه، تدخل ضمن جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية والمسؤول عن هذه الجرائم هي قوات الاحتلال الاميركية لأن ميثاق روماً يؤكد ان قوی الاحتلال التي توظف لديها قوی ميليشياوية تقوم بهذه الافعال، هي مسؤولة عن هذه الافعال الجنائية.

ويؤكد خبراء استراتيجيين ان قسد والولايات المتحدة يحاولان الانتقام من التصاعد الشعبي في المحافظات الشمالية الشرقية، مشيرين الی التظاهرات التي حدثت في هذه المحافظات والعمليات العسكرية التي قامت بها قوات مقاومة شعبية في هذه المناطق ضد قوات قسد ومواقع قوات الاحتلال الاميركي.
 
رقم : 990855
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