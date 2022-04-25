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الاثنين 25 نيسان 2022 ساعة 08:10

المشاط يلتقي وفد سلطنة عمان في صنعاء

المشاط يلتقي وفد سلطنة عمان في صنعاء
جرى خلال اللقاء مناقشة التطورات الراهنة على الساحة اليمنية ومستجدات العملية السياسية ومسار الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة مؤخراً وضرورة تنفيذ بنودها بالكامل، وكذلك جهود سلطنة عمان الشقيقة لتحقيق السلام الشامل في اليمن.

وتطرق اللقاء إلى عدد من الملفات المتصلة بالوضع الإنساني الذي يمر به الشعب اليمني، والظروف الاقتصادية الصعبة جراء العدوان الأمريكي السعودي والحصار.

وفي اللقاء رحب الرئيس المشاط بالوفد العماني الزائر للعاصمة صنعاء، مؤكداً تقدير الجمهورية اليمنية لسلطنة عمان قيادة وشعباً على الدور الإيجابي الذي تقوم به لمساندة الشعب اليمني.

وجدد الرئيس المشاط التأكيد على الموقف الثبات من السلام العادل والمشرف الذي ينشده أبناء الشعب اليمني ويحقق تطلعاتهم في الحرية والاستقلال.

حضر اللقاء رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام وعضو الوفد الوطني عبدالملك العجري.
رقم : 990921
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