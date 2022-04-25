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الاثنين 25 نيسان 2022 ساعة 08:45

منظمة "إنسان" تدين عدم تنفيذ تحالف العدوان بنود الهدنة المعلنة

منظمة "إنسان" تدين عدم تنفيذ تحالف العدوان بنود الهدنة المعلنة
وأشارت المنظمة في بيان لها اليوم الاثنين، إلى بدأ سريانها من تأريخ 2 أبريل 2022م ولمدة شهرين.

واستنكر البيان العمل الأخير، المتمثل في منع وصول أول الرحلات المدنية إلى مطار صنعاء، التي كان مقررا وصولها يوم أمس الأحد، الذي يمثل تعديا وانتهاكا صارخا للقوانين الدولية والأعراف والقيم الدينية والإنسانية.

وطالبت المنظمة بفك الحصار على مطار صنعاء وبشكل فوري وعاجل، وتنفيذ بقية الخطوات المتفق عليها، بإشراف الأمم المتحدة، محمّلة دول التحالف مسؤولية استمرار هذا الحصار، وما نجم عنه من تأثير على أكثر من ٢٥ مليون إنسان من المدنيين، وزاد من مفاقمة المعاناة والاختطافات والمضايقات والتقطع للمسافرين، والتأثير على المرضى وغيرهم.

ودعت المنظمات الإنسانية والحقوقية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى القيام بواجباتها الإنسانية في إدانة هذا العمل المنافي للمواثيق الدولية، والضغط على الأطراف المعرقلة من أجل تنفيذ جميع بنود الهدنة.
مصدر : وكالات
رقم : 990932
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