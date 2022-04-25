الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 25 نيسان 2022 ساعة 09:40

رئيس كتلة الوفاء: بقاء لبنان رهن باستمرار المقاومة

رئيس كتلة الوفاء: بقاء لبنان رهن باستمرار المقاومة
وقال النائب محمد رعد: أودّ أن أقول لكل ابناء وطننا لا تسلّوا في وجهنا سيف الكراهية والبغضاء سنواجهكم بدموع الحب والحرص والتمسك بالعيش الواحد معكم ايها الشركاء التي لا تعرفون قيمة شراكتنا معكم نحن لا نعرف الكراهية.. الحب هو الذي قادنا لنبذل دمائنا من اجل خير شعبنا ودفاعًا عنه وعن كرامته ورفعته وسيادة بلده، هو الحب الذي تعلمناه من كل الاديان التي نزلت على الانبياء .

واضاف رعد: أن ظهرنا قويّ لأننا نتوكل على الله والله مصدر الحب للناس ولأنّ الله ارسل الانبياء والرسل ونحن ننتمي لهذا الموكب الممتد الى ادم منذ خلقه الله.

وتابع: أن أمن واستقرار بلدنا هو رهن وجود المقاومة التي استطاعت أن تسجن العدو في قفص حالة الردع، وعندما شعر الاعداء أن المواجهة العسكرية لا يستطيعون فرض نتائجها عليها ذهبوا لفتح جبهة اقتصادية ونعدكم يا اهلنا سنثبت لكم في المرحلة المقبلة اننا اهل المواجهة الاقتصادية وسننهض باقتصاد بلدنا كما نهضنا.

وقال رعد: نحن على مقربة من استحقاق انتخابي جرت العادة أن نتعاطى معه بتنافس رياضي لكن يبدو الاستحقاق يتميز بميزة خاصة، وهي انها فرضت على المواطنين والمرشحين فرزًا لم نشأ أن نجاري الآخرين فيه، وهذا الفرز بين من يحرص على المقاومة وسلاحها خيارًا للدفاع عن الوطن ومن يريد أن يراهن على حمايات أجنبية للبنان، ويدّعي أن الدولة في لبنان قادرة على توفير الحماية عبر صدقاتنا.

وأكد النائب محمد رعد أن "تجربتنا التي بذلنا فيها اغلى الدماء وأرواح في مواجهة العدوين الصهيوني والتكفيري تقودنا الى نتيجة لا نقاش فيها بأن المقاومة ضرورة وطنية ماسة يحتاجها الجيش والدولة والشعب في ظل التكوين الخاص للبنان وفي ظل الانشطة الدولة وخصوصًا التي تصدر عن رعاة دوليين يحمون العدو الصهيوني الغاصب لفلسطين والمهدد لوجودنا وموقعنا ودورنا في الحياة".
رقم : 990935
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
دور يوم القدس في تعزيز المقاومة ومواجهة فكرة التسوية مع ‘‘تل أبيب‘‘
دور يوم القدس في تعزيز المقاومة ومواجهة فكرة التسوية مع ‘‘تل أبيب‘‘
أهداف وآثار تشكيل قوة عسكرية أمريكية جديدة في اليمن
أهداف وآثار تشكيل قوة عسكرية أمريكية جديدة في اليمن
25 نيسان 2022
الولايات المتحدة تغير مرة أخرى الموعد النهائي لمحادثات فيينا.. الاسباب والتداعيات
الولايات المتحدة تغير مرة أخرى الموعد النهائي لمحادثات فيينا.. الاسباب والتداعيات
25 نيسان 2022
توسع جغرافيا المقاومة في فلسطين
توسع جغرافيا المقاومة في فلسطين
25 نيسان 2022
قادة المقاومة على
قادة المقاومة على 'منبر القدس' بمناسبة يوم القدس العالمي
24 نيسان 2022
سلام عليكم آيها الأحرار المقاومين في يوم القدس
سلام عليكم آيها الأحرار المقاومين في يوم القدس
24 نيسان 2022
النائب أحمد الأسدي يدعو القضاء العراقي لمتابعة محاكمة داعمي الإرهاب
النائب أحمد الأسدي يدعو القضاء العراقي لمتابعة محاكمة داعمي الإرهاب
24 نيسان 2022
الرئيس الإيراني: جرائم الصهاينة والدواعش صنيعة الغرب
الرئيس الإيراني: جرائم الصهاينة والدواعش صنيعة الغرب
23 نيسان 2022
عبداللهيان: لا شك بإرادة ايران للتوصل لاتفاق جيد وقوي في فيينا
23 نيسان 2022
مطاردة قتلة اللواء سليماني في نيويورك لحظة بلحظة
مطاردة قتلة اللواء سليماني في نيويورك لحظة بلحظة
23 نيسان 2022
الكشف عن بنك الأهداف في الأراضي المحتلة... إيران مستعدة للحرب
الكشف عن بنك الأهداف في الأراضي المحتلة... إيران مستعدة للحرب
23 نيسان 2022
الذكرى 43 لتأسيسه.. حرس الثورة الإسلامية حصن منيع لمواجهة الأعداء
22 نيسان 2022
قائد الثورة الإسلامية يعزي برحيل آية الله سيد مهدي بجنوردي
قائد الثورة الإسلامية يعزي برحيل آية الله سيد مهدي بجنوردي
22 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
دور يوم القدس في تعزيز المقاومة ومواجهة فكرة التسوية مع ‘‘تل أبيب‘‘
مطاردة قتلة اللواء سليماني في نيويورك لحظة بلحظة
الكشف عن بنك الأهداف في الأراضي المحتلة... إيران مستعدة للحرب
أبابيل 5... نظرة على الملامح المهمة للطائرة الإيرانية المسيرة الجديدة