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الاثنين 25 نيسان 2022 ساعة 10:06

الحشد يباشر باليوم الثالث من عملية "الإرادة الصلبة" الثانية

الحشد يباشر باليوم الثالث من عملية "الإرادة الصلبة" الثانية
ونقل مصدر عن بيان صادر عن هيئة الحشد الشعبي جاء فيه: "شاركت قيادة عمليات الانبار في الحشد الشعبي متمثلة بالالوية (13-18-19-17) ، فضلا عن مشاركة قيادة عمليات الجزيرة اللواء (46) حشد شعبي، وكذلك اللواء 14 حشد شعبي ضمن عمليات بغداد، وحشد محافظة الانبار، ومشاركة المديريات الساندة لهيئة الحشد الشعبي لتنفيذ العملية في الصحراء الغربية ب‍الانبار".

وأضاف البيان، ان "قوة من قيادة عمليات صلاح الدين متمثلة بالألوية السادس ،51 ،31 ،35، في هيئة الحشد الشعبي، فضلا عن التشكيلات الساندة في الحشد الشعبي انطلقت لدهم وتفتيش عدة مناطق بالمحافظة".
مصدر : وكالات
رقم : 990936
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